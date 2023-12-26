Приклеїв руки до колін: колишня Меттью Перрі про шокуючі деталі боротьби актора з наркотиками

Екскохана Меттью Перрі розповіла про його способи боротьби з наркотичною залежністю перед смертю. Одного разу актор використав клей, щоб побороти свою проблему.

Раніше Кеті Едвардс вимагала додаткового розслідування проти лікарів актора, а тепер розказала шокуючі деталі. Дізнайтесь в матеріалі, що розказала колишня дівчина актора про його радикальні методи боротьби із наркотичною залежністю.

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Меттью Перрі боровся з наркотиками: що розповіла екскохана

Кеті Едвардс згадала, що в один момент вона застала Меттью в його будинку в Голлівуді. Він приклеїв руки до колін, щоб утриматися від вживання заборонених речовин. Тоді актор виглядав дуже нещасно.

Він усю ніч вживав безліч наркотиків, найімовірніше, крек, кокаїн та інші речовини. Це було відчайдушно сумно. Мені довелося використовувати рідину для зняття лаку з нігтів і оливкову олію, щоб звільнити його,

– заявила Кеті.

Кеті Едвардс має запитання до лікарів Меттью Перрі

Кеті переконана, що лікарі інформують не докінця правду. На думку акторки, Меттью не міг просто так утопитись в джакузі, вона вважає, що це був рецидив.

Поліцейські не знайшли жодних наркотичних речовин у його будинку. Та Кеті стверджує, що зірка "Друзів" завжди була параноїком, та ховав усі сліди від наркотиків а, за необхідності, купляв новий запас.

Акторка також розповіла, чому вона вважає, що у Меттью Перрі відбувся рецидив. За її словами, сам актор натякав на це. Протягом короткого періоду перед смертю Перрі робив публікації, підписуючись як "Меттман". Кеті стверджує, що саме так Меттью називав себе під час вживання наркотиків.