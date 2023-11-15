Розправляй крила і лети, – Метт Леблан з "Друзів" зворушливо попрощався з Меттью Перрі

Зірка серіалу "Друзі" Метт Леблан довго не висловлювався про смерть колеги Меттью Перрі. Утім, тепер актор адресував щемливий прощальний допис покійному другу.

У своєму інстаграм Метт Леблан опублікував підбірку особистих фото та щемливий текст, який адресував Меттью. Читайте в матеріалі, що написав актор в публікації, яка пробирає до сліз.

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Метт Леблан вшанував Меттью Перрі

Актор опублікував світлини, де вони з Меттью в образах Чендлера та Джої у серіалі "Друзі". На останньому фото усі шестеро друзів з культової стрічки обіймаються.

З важким серцем я прощаюся. Час, який ми провели разом, чесно кажучи, є одним з найулюбленіших у моєму житті,

– написав Леблан під світлинами.

Актор додав, що лише одна думка про Меттью змушує його усміхатись, бо спогади про їхню щиру дружбу завжди грітимуть його серце.

Розправляй крила і лети, брате, ти нарешті вільний. З любов'ю. Думаю, що ти залишиш собі 20 баксів, які мені винен,

– написав Леблан жартома, у стилі Джої.

Метт Леблан та Меттью Перрі були друзями не лише у серіалі

Леблан розказував в інтерв'ю, що Меттью йому як молодший брат. Цікаво, адже навіть відстань, час, чи довга перерва у спілкуванні не завадили їхнім дружнім стосункам. Актори могли, довго не бачившись, зустрітись і спілкуватись як найрідніші люди.



Метт Леблан та Меттью Перрі / Колаж 24 Каналу