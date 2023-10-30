Судмедексперт провів розтин тіла Меттью Перрі: чи вдалося встановити причину смерті актора

Актор культового серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер 28 жовтня. Тіло знайшли у джакузі та передали судмедекспертам для з'ясування точної причини смерті. Утім, під час першого розтину не вдалося визначити, що сталося з Меттью.

Смерть Перрі розслідує відділ грабежів і вбивств поліції Лос-Анджелеса. Читайте, що повідомило слідство про з'ясування причини загибелі Меттью Перрі.

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Що повідомили правоохоронці

Правоохоронні служби повідомили, що варіант вбивства в цій ситуації не розглядається. Судовий експерт визначив причину смерті як "невизначену".

"У випадках, коли причина смерті не може бути визначена під час розтину, видається відкладений сертифікат до завершення додаткових експертиз", – йдеться в інструкції судмедексперта Лос-Анджелеса.

Представник пожежної служби Лос-Анджелеса повідомив, що у суботу, 28 жовтня, о 16:07 надійшов дзвінок на лінію 911. Поліція відреагувала о 16:10 і незабаром після цього описала цей виклик як "розслідування смерті".

Меттью Перрі знайшли мертвим у його будинку

Тіло актора знайшли у його будинку. Джерела правоохоронних органів зазначали, що на місці події не знайшли наркотиків чи насильства, тож найімовірніша причина смерті – зупинка серця.

"Нам розповіли, що Метью повернувся додому. Нам сказали, що коли його асистент повернувся приблизно через дві години, він побачив, що Метью не відповідає і подзвонив у 911. Наші джерела кажуть, що перші служби швидкого реагування прибули на виклик через зупинку серця. Незрозуміло, де саме це сталося", – йдеться у матеріалі.

Тіло актора передадуть родичам найближчим часом.

Актор передбачив свою смерть

У мережі припускають, що американо-канадський актор передбачив свою смерть останнім фото в інстаграм. Зірка культового серіалу "Друзі" поділився знімком, на якому він відпочиває в джакузі – тому самому місці, де за кілька днів його тіло знайшли без ознак життя.

О, така тепла вода кружляє навколо, вам теж добре? Я Меттмен,

– написав актор.