Рідні Меттью Перрі вперше прокоментували його смерть: "Ми вбиті горем"

Тіло актора Меттью Перрі знайшли мертвим у його будинку. Остаточну причину смерті досі назвати не можуть, утім рідні Меттью уже висловились публічно про свій біль.

Меттью обожнювали жінки, друзі цінували за прекрасне почуття гумору, критики захоплювалися талантом і пророкували велике майбутнє. Читайте, як прокоментували болючу втрату найрідніші та друзі.

Рекомендуємо 5 іспанських серіалів на Netflix, від яких не можна відірватися

Рідні прокоментували смерть Меттью Перрі

У Меттью, який ніколи не був одружений, лишилася велика родина. Батьки зірки серіалу "Друзі", Джон Беннетт Перрі та Сюзанна Моррісон, розлучилися незабаром після його народження. У Перрі є четверо зведених сестер і брат.

Найрідніші люди Меттью висловили великий жаль через його втрату. Вони зізналися, що він був людиною, яка мала в собі дуже багато любові та вмів з усіма нею ділитись. Також зазначили, що люди, які захоплюватись актором, займали велике місце у його серці.

Ми вбиті горем через трагічну втрату нашого улюбленого сина та брата. Меттью приніс стільки радості світу, як актор і друг. Ви всі так багато значили для нього, і ми цінуємо величезний вилив любові,

– зізнались рідні.

29-го жовтня бюро судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес завершило розтин тіла актора, якого знайшли мертвим у джакузі. Результати токсикологічної експертизи очікуються протягом декількох тижнів. Тому тіло передадуть рідним найближчим часом.

Як смерть зірки прокоментували друзі