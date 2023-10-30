Рідні Меттью Перрі вперше прокоментували його смерть: "Ми вбиті горем"
Джерело:People
Тіло актора Меттью Перрі знайшли мертвим у його будинку. Остаточну причину смерті досі назвати не можуть, утім рідні Меттью уже висловились публічно про свій біль.
Меттью обожнювали жінки, друзі цінували за прекрасне почуття гумору, критики захоплювалися талантом і пророкували велике майбутнє. Читайте, як прокоментували болючу втрату найрідніші та друзі.
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Рідні прокоментували смерть Меттью Перрі
У Меттью, який ніколи не був одружений, лишилася велика родина. Батьки зірки серіалу "Друзі", Джон Беннетт Перрі та Сюзанна Моррісон, розлучилися незабаром після його народження. У Перрі є четверо зведених сестер і брат.
Найрідніші люди Меттью висловили великий жаль через його втрату. Вони зізналися, що він був людиною, яка мала в собі дуже багато любові та вмів з усіма нею ділитись. Також зазначили, що люди, які захоплюватись актором, займали велике місце у його серці.
Ми вбиті горем через трагічну втрату нашого улюбленого сина та брата. Меттью приніс стільки радості світу, як актор і друг. Ви всі так багато значили для нього, і ми цінуємо величезний вилив любові,
– зізнались рідні.
29-го жовтня бюро судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес завершило розтин тіла актора, якого знайшли мертвим у джакузі. Результати токсикологічної експертизи очікуються протягом декількох тижнів. Тому тіло передадуть рідним найближчим часом.
Як смерть зірки прокоментували друзі
- Сельма Блер (Венді): "Мій старший друг. Всі ми любили Меттью Перрі, і я особливо. Кожен день. Я любила його дуже. І він мене. І я зламалася. Розбите серце. Солодких снів, Метті. Солодких снів".
- Меггі Вілер (Дженіс): "Яка втрата. Світ сумуватиме за тобою, Меттью Перрі. Радість, яку ти приніс багатьом за своє занадто коротке життя, житиме. Я відчуваю себе дуже благословенною кожним творчим моментом, який ми розділили".
- Пейджет Брюстер (Кетті): "Він був добрий до мене у "Друзях", і щоразу, коли я бачила його через десятиліття. Будь ласка, прочитайте його книгу. Це була його спадщина, щоб допомогти. Хоча він не заспокоїться... Він і так занадто зайнятий, змушуючи всіх там сміятися".
- Офіційний акаунт "Друзів": "Ми спустошені, дізнавшись про смерть Метью Перрі. Він був справжнім подарунком для всіх нас. Наше серце звернене до його сім'ї, близьких і всіх його шанувальників".