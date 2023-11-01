Чи помер Меттью Перрі від наркотиків: відомі результати токсикологічних тестів

Меттью Перрі, який помер у джакузі у власному будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня, мав деякі проблеми з наркотиками. Тому судмедексперти перед експертизою не скасовувати того факту, що актор міг померти від передозування таблетками.

Дізнайтесь у матеріалі 24 Каналу, що виявила остання токсикологічна експертиза, та чи з'ясували уже остаточну причину смерті Меттью Перрі.

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Причина смерті Меттью Перрі

Згідно з новим звітом, токсикологічні тести не виявили в організмі Перрі фентанілу або метамфетаміну. Протягом усього свого життя Меттью відверто розповідав про боротьбу з наркотиками та алкоголем. Останній тест на наркотики показав, що в крові зірки серіалу "Друзі" не було виявлено слідів наркотичних речовин. Проте залишається невідомим, чи вживав актор на момент смерті ліки, що видаються за рецептом.

Раніше повідомлялося, що слідчі знайшли в будинку Перрі ліки, що видаються за рецептом, але всі вони були правильно позначені та зберігалися разом з іншими медикаментами.

Таким чином, причина смерті актора, як і раніше, залишається невстановленою. Джерела з близького оточення Перрі стверджують, що на момент смерті він був "чистий і тверезий".

Актора знайшли мертвим у джакузі

У мережі припускають, що Меттью Перрі передбачив свою смерть останнім фото в Instagram. Зірка культового серіалу "Друзі" поділився знімком, на якому він відпочиває в джакузі, на тому самому місці, де за кілька днів його тіло знайшли без ознак життя.