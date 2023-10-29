Не лише "Друзі": 5 найкращих фільмів і серіалів з Метью Перрі

Весь світ шокувала новина про раптову смерть відомого актора Метью Перрі. Він став шалено популярним завдяки ролі Чендлера Бінга у культовому серіалі "Друзі". Проте Метью також знявся у багатьох інших фільмах, які варті уваги.

Перший акторський досвід прийшов до хлопчика, коли він був в сьомому класі. Тоді Метью почав брати уроки акторської майстерності та грав у шкільних виставах, передає 24 Канал.

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У 1994 році до Меттью прийшов справжній успіх – він пройшов відбір в телесеріал "Друзі", де отримав роль Чендлера Бінга. Серіал став одним з найуспішніших в США. До всіх шістьох "друзів" прийшли слава і популярність.

Проте цей серіал був не єдиним успішним ситкомом у кар'єрі Метью. Актор також був залучений у багатьох популярних фільмах, де зіграв головну роль.

5 найкращих фільмів і серіалів з Метью Перрі

"Дев'ять ярдів"

Рік: 2000

Жанр: комедія

Ніколас Озеранські (якого зіграв Метью Перрі) володіє власним стоматологічним кабінетом та має купу особистих негараздах. Головний герой стикається з новою проблемою – в будинок по сусідству в'їжджає відомий кілер "Тюльпан". Дружина підмовляє Оза здати кілера, а сама намагається замовити чоловіка.

Сам того не бажаючи, Оз виявляється в центрі не тільки кримінальної розбірки, але і любовного багатокутника, з якого не так просто вибратися.

"Дев'ять ярдів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Майже герої"

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Рік: 1998

Жанр: комедійний пригодницький вестерн

Це весела комедія, що поєднує в собі непристойний гумор із зворушливими моментами. У сюжеті двоє незграбних дослідників, Бартолом'ю Хант і Леслі Едвардс (якого зіграв Метью Перрі), вирушають у небезпечну подорож, щоб стати першими людьми, які досягли північного заходу Тихого океану.

Проте дует стикається з численними перешкодами – від непокірних тубільців до підступної місцевості. По дорозі вони зустрічають ексцентричних персонажів. Це стало незабутньою подорожжю через американський кордон.

"Майже герої": дивіться онлайн трейлер фільму (російською мовою)

"Дурні завжди поспішають"

Рік: 1997

Жанр: романтична комедія

Сюжет фільму заснований на стосунках двох молодих людей, яких доля звела випадково. Алекс (Метью Перрі) – молодий інженер, який працює в успішній компанії, отримує замовлення на будівництво нічного клубу в Лас-Вегасі. В один з вечорів в барі випадково знайомиться з привабливою дівчиною Ізабель.

Не розраховуючи на щось серйозне, вони проводять ніч разом. На ранок Алекс з сумом зауважує що дівчина пішла. Але через три місяці вона несподівано з’явилася на порозі його будинку, повідомляючи про вагітність. Алекс змушений одружитися, і після цього починається найцікавіше.

"Дурні завжди поспішають": дивіться онлайн трейлер фільму

"Танго втрьох"

Рік: 1999

Жанр: комедія, мелодрама

Двоє друзів-архітектора Пітер Стейнберг і Оскар Новак (Метью Перрі) потрапляють в незручну ситуацію, коли на співбесіді їх приймають за гей-пару. Але в результаті це зіграло їм на руку – ревнивий бос бере їх на роботу, думаючи, що його коханці Еммі ніщо не загрожує.

Більш того – Ньюман доручає Оскару наглядати за дівчиною. Молодий архітектор закохується в Еммі, але та впевнена, що він гей. Незабаром про його "нетрадиційну" орієнтацію повідомляють всі газети. Як йому зізнатися в своїх почуттях, щоб не підставити друга та не втратити роботу?

"Танго втрьох": дивіться онлайн трейлер фільму

"Клан Кеннеді: після Камелота"

Рік: 2017 (міні-серіал)

Жанр: драма, історичний

Серіал – продовження популярної історичної драми про сімейство Кеннеді. Події розгортаються у 1968 році, а в центрі сюжету - колишня перша леді США, Жаклін Кеннеді, яка після вбивства чоловіка намагається відшукати новий сенс життя.

Вона повторно виходить заміж за мільярдера Арістотеля Онассіса, але американська політика неохоче відпускає Жаклін. Вона продовжує бути в центрі уваги медіа, а родина Кеннеді – в центрі політичного життя.

"Клан Кеннеді: після Камелота": дивіться онлайн трейлер фільму

Він також знявся в епізодичних ролях у таких серіалах, як "Сходи в небеса", "Хто тут головний", "Беверлі Хіллз 90210".

Інші популярні фільми, в яких зіграв Метью Перрі:

"Малюк" (2000)

"Шахраї" (2002)

"Західне крило" (2003)

"Клініка" (2004)

"Команда зі штату Індіана 2" (2005)

"Студія 60 на Сансет-Стрип" (2006 – 2007)

"Кінець Стіва" (2008)

"Знову 17" (2009)

"Дитяча лікарня" (2011)

"Гарна дружина" (2012)

"Місто хижачок" (2014)

"Дивна парочка" (2015 – 2017)

"Хороша боротьба" (2017)

Додамо, що у у 2003 і 2004 роках Меттью був номінований на премію "Еммі" як кращий запрошений актор драми за свою епізодичну роль в "Західному крилі".