"Ми будемо сумувати": зірки серіалу "Друзі" відреагували на смерть колеги Джеймса Майкла Тайлера

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер мирно помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі у неділю вранці. Найвідомішим його проєктом стала роль Гантера, менеджера кав'ярні Central Perk, у культовому ситкомі "Друзі".

Причиною смерті 59-річного актора стало онкологічне захворювання, яке у Тайлера діагностували у 2018 році. Окрім "Друзів", актор знявся у таких культових серіалах "Сабріна – юна відьма", "Клініка" та "Епізоди". У 2021 році актор з’явився також у спецепізоді "Друзі: возз'єднання".

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На своїх сторінках у соцмережах на смерть свого колеги відреагували актори культового серіалу "Друзі", зокрема: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Меггі Уілер, Ліза Кудров, Метт Леблан.

Дженніфер Еністон

Дженніфер, яка виконувала роль Рейчел, подякувала Тайлеру за той сміх, яким він наповнював кожен епізод і життя всієї знімальної групи, зазначивши, що "Друзі" було б не такими.

Ми будемо сумувати,

– написала Еністон і прикріпила до посту фрагмент з серіалу, де Гантер признається у любові до Рейчел.

Кортні Кокс

Кортні, виконавиця Моніки, також вшанувала пам’ять Тайлера.

Розмір подяки, яку ви приносили у кімнату і показували кожен день на знімальному майданчику, – це розмір подяки, яку я відчуваю за те, що знала вас. Спочивай з миром,

– написала акторка.



Джеймс Майкл Тайлер / Фото з інстаграму Кортні Кокс

Меггі Уілер

Актриса Меггі Уілер, відома як подружка Чендлера Дженіс, теж відреагувала на смерть Джеймса. Вона висловила свою вдячність за можливість познайомитися з Тайлером.

Я дуже вдячна за час, який ми провели разом,

– доповнила Меггі.



Меггі Уілер / Фото з інстаграму Меггі

Ліза Кудров

Виконавиця ролі Фібі Буффе, Ліза Кудров зазначила, що сумуватиме за Гантером і подякувала йому за те, що він був з ними.



Актори "Друзів" / Фото Кіноріуму

Метт Леблан

Ми багато сміялися, приятель. За тобою будуть сумувати. Спочивай з миром, мій друг,

– написав Метт Леблан.



Метт Леблан та Джеймс Майкл Тайлер / Фото з інстаграму Метта