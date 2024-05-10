Зірки комедійного фільму "Ми – Міллери" тоді й зараз: як змінилися актори за 11 років

Одинадцять років тому світовий кінематограф прикрасила незабутня комедія "Ми – Міллери". Цей фільм став справжнім хітом, підкоривши глядачів своїм гумором, несподіваними поворотами та грою зіркових акторів.

Попри те, що фільм дебютував на екранах ще в 2013 році, він досі не втрачає своєї популярності та закликає до перегляду справжніх шанувальників комедійних стрічок. Кіно 24 покаже, як змінилися актори, що зіграли головні ролі в цій кінороботі.

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"Ми – Міллери": про що фільм

Навчений досвідом торговець марихуаною вирішує найняти фальшивих членів сім'ї – люблячу дружину і двох чарівних дітей, щоб вони допомогли йому в незвичній пригоді: перевезти через мексиканський кордон величезну партію марихуани.

Однак подорож не пройде зовсім ідеально. Які ж виклики постануть перед щасливою "сім'єю"?

"Ми – Міллери": дивіться онлайн трейлер фільму

Як змінилися актори кінострічки



Дженніфер Еністон – Сара О'Райлі тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Вілл Поултер – Кенні Роззмор тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Джейсон Судейкіс – Девід Кларк тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Емма Робертс – Кейсі Метіс тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Якщо ви любите комедійні історії, то перегляд фільму "Ми – Міллери" точно справить на вас враження. Адже ця стрічка відноситься до тих, які можна переглядати далеко не лише один раз.