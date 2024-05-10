Зірки комедійного фільму "Ми – Міллери" тоді й зараз: як змінилися актори за 11 років
Одинадцять років тому світовий кінематограф прикрасила незабутня комедія "Ми – Міллери". Цей фільм став справжнім хітом, підкоривши глядачів своїм гумором, несподіваними поворотами та грою зіркових акторів.
Попри те, що фільм дебютував на екранах ще в 2013 році, він досі не втрачає своєї популярності та закликає до перегляду справжніх шанувальників комедійних стрічок. Кіно 24 покаже, як змінилися актори, що зіграли головні ролі в цій кінороботі.
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"Ми – Міллери": про що фільм
Навчений досвідом торговець марихуаною вирішує найняти фальшивих членів сім'ї – люблячу дружину і двох чарівних дітей, щоб вони допомогли йому в незвичній пригоді: перевезти через мексиканський кордон величезну партію марихуани.
Однак подорож не пройде зовсім ідеально. Які ж виклики постануть перед щасливою "сім'єю"?
"Ми – Міллери": дивіться онлайн трейлер фільму
Як змінилися актори кінострічки
Дженніфер Еністон – Сара О'Райлі тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Вілл Поултер – Кенні Роззмор тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Джейсон Судейкіс – Девід Кларк тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Емма Робертс – Кейсі Метіс тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Якщо ви любите комедійні історії, то перегляд фільму "Ми – Міллери" точно справить на вас враження. Адже ця стрічка відноситься до тих, які можна переглядати далеко не лише один раз.