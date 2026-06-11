Моторошний детективний трилер на Netflix, який тримає увагу від початку до кінця

Стримінгова платформа Netflix знову оновила рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів серед українських глядачів. Цього разу до топ-10 фільмів увійшов кримінальний детектив "Мічена", який уже встиг завоювати прихильність багатьох глядачів.

У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про сюжет стрічки, акторський склад і про те, кому цей кінопроєкт сподобається найбільше.

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Про що сюжет фільму "Мічена"?

Сюжет цього трилера розгортається після того, як у транспортному контейнері в порту Барселони знаходять непритомну жінку. Вона не пам'ятає, як там опинилася, хто вона і що з нею сталося. Жінку доправляють до лікарні, а двоє детективів беруться встановити її особу.

"Мічена": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак після замаху на вбивство її життя й надалі перебуває під загрозою. Тож інспектори намагаються розкрити цю загадкову справу та допомогти жінці. Втім, вони ще не здогадуються, наскільки небезпечними можуть виявитися наслідки їхнього розслідування.

Що варто знати про цей кримінальний трилер?

Над проєктом працювали кінематографісти з Іспанії та Аргентини. Режисер Габе Ібаньєс створив стрічку, яка поєднує елементи криміналу, драми, детективу та трилера.

Головні ролі у фільмі зіграли такі актори:

Кандела Пенья,

Ана Рухас,

Пол Лопес,

Кіра Міро,

Маноло Соло,

Девід Верт.

Наразі серіал посідає третє місце в рейтингу найпопулярніших стрічок на Netflix серед українських глядачів. Попереду лише два фільми: комедія "Офісний роман" із Дженніфер Лопес у головній ролі та комедійне фентезі "Спочатку дами", яке вже кілька тижнів поспіль утримується в топ-10.

Якщо ви шукаєте напружену та непередбачувану історію з детективною інтригою, цей фільм може стати чудовим вибором для вечірнього перегляду.