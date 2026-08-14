Чи міг він стати Джеком Доусоном: несподівана історія Макконагі та "Титаніка"

Меттью Макконагі вирішив нарешті розібратися з історією, яка переслідує його роками. Актор заявив, що ніколи не відмовлявся від ролі Джека Доусона у "Титаніку" – йому її просто не запропонували.

Як повідомляє Peоple, за словами Макконагі, він справді проходив прослуховування разом із Кейт Вінслет і після нього був майже впевнений, що роль його. Але замість квитка на "Титанік" отримав… нічого. Роль зрештою дісталася Леонардо Ді Капріо, який після фільму прокинувся міжнародною зіркою.

Я не відмовлявся від "Титаніка". Я ніколи не отримував пропозиції, — пояснив актор.

А потім додав, що якби роль таки пропонували, йому було б цікаво знайти агента, який примудрився відмовити за нього – і тепер винен йому гроші.



Меттью Макконегі / Фото Getty images



Є, щоправда, інша версія цієї історії. За спогадами продюсера Джона Ландау, Макконагі добре проявив себе на пробах із Вінслет, але Джеймсу Кемерону не сподобався його характерний техаський акцент. Режисер попросив спробувати сцену інакше, однак актор залишився при своєму варіанті.

У підсумку Макконагі не став Джеком, Ді Капріо став, а кіноісторія отримала одну з найвідоміших пар у світовому кінематографі.

А от через кілька років Макконагі отримав одну зі своїх найвідоміших ролей – астронавта Купера в "Інтерстелларі" Крістофера Нолана. Зйомки були не менш масштабними: команда створювала реалістичні декорації космічного корабля, а частину сцен знімала просто серед льодовиків Ісландії.



