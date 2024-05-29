Зірка "Свінгерів" відверто зізнався, чи піде воювати, якщо вдруге отримає повістку

Зірка комедії "Свінгери", актор, ведучий і музикант Михайло Кукуюк, висловився щодо нового закону про мобілізацію та своєї готовності йти воювати на фронт. Артист відомий не тільки своєю творчою діяльністю, але й громадською позицією.

Раніше він заявив про готовність стати на захист України. Проте, попри бажання і готовність воювати, Михайлу відмовили у військовій службі.

Дивіться також Біллі Зейн 30 років тому і зараз: який вигляд має красень з "Твін Пікс" та "Титаніка"

Михайло Кукуюк відверто про мобілізацію

З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Михайло Кукуюк заявив, що якщо він буде придатним до служби та отримає повістку вдруге, то не буде переховуватися, а зробить все можливе, щоб допомогти країні.

Ні в кого не було думки якось там щось заховатися чи втекти,

– додав артист, підкресливши свою відданість і відповідальність перед країною.

Михайло зізнавався, що раніше він вже мав намір піти на фронт. Однак через проблеми зі здоров'ям йому відмовили.

Кукуюк говорив про готовність піти на фронт: що відомо

Михайло Кукуюк зізнався, що через проблеми з зором його не взяли на фронт. Попри це, він не залишається осторонь і активно підтримує українських військових.

Я короткозорий. У мене зір -10. Я постійно тут, я постійно біля хлопців. Будь-якої хвилини ми готові. Ми зараз їздимо, допомагаємо фронту, збираємо на дрони, граємо концерти,

– коментував актор у програмі "Ранок у великому місті".

Однією з його ключових ініціатив є збір коштів на дрони, які відіграють важливу роль у сучасних військових операціях. Кукуюк організовує благодійні заходи та залучає громадськість до фінансової підтримки армії, аби забезпечити наших захисників необхідним обладнанням.

Крім того, Михайло регулярно виступає з концертами перед військовими, відвідуючи їх у різних частинах країни. Його музичні виступи не тільки підіймають бойовий дух солдатів, але й приносять відчуття підтримки та вдячності з боку цивільного населення.

Таким чином, навіть не маючи змоги безпосередньо брати участь у бойових діях, Михайло Кукуюк робить значний внесок у підтримку українських військових, демонструючи солідарність і патріотизм.