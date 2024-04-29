Це вплинуло на мене, – Мілла Йовович пригадала теплі спогади з важкохворим Брюсом Віллісом

Акторка з Голлівуду Мілла Йовович поділилася своїми враженнями від співпраці з Брюсом Віллісом на знімальному майданчику. Знаменитість також розповіла про свої теплі стосунки з його сім'єю та їхній особливий зв'язок.

Зірка згадала, як колись вона й Брюс зіграли у "П'ятому елементі". У матеріалі ви дізнаєтеся, що Мілла сказала, а також як вона знайшла спільну мову з дітьми Вілліса.

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Мілла Йовович прокоментувала роботу з актором Брюсом Віллісом

Зірка згадала, як колись вона й Брюс зіграли у "П'ятому елементі". Ви дізнаєтеся, що Мілла сказала, а також як вона знайшла спільну мову з дітьми Вілліса.

У нашому житті поміж дрібницями, невдачами, розчаруваннями та всім іншим є місце для блискучих моментів. Знімання з Віллісом були одним із тих яскравих моментів за моєї кар'єри та життя. Загалом, це вплинуло на мене не тільки, як на акторку, але й людину. Це був особливий момент і особливий персонаж,

– розповіла акторка.

Мілла визнала, що ця роль в "П'ятому елементі" стала однією з найяскравіших у її кар'єрі, особливо через співпрацю з Брюсом. Однак, коли вони знімалися у фільмі 1996 року, вона найбільше насолоджувалася часом, проведеним з трьома дітьми актора. Мілла називала себе "нянею" для Румер, Скаут та Таллули, і ділилася, що часто вони збиралися разом у гостях і просто веселилися.

"Оскільки Вілліс був трошки старшим за мене, я більше товаришувала з його дітьми та Демі Мур. Вони могли приїхати в гості. Ми слухали музику та танцювали всі разом. Я була за старшу сестру. Вони такі чудові дівчата. Вони у таких теплих стосунках з Демі, і мені це подобається. Я дивлюся на них як на сім'ю і просто думаю, що те, що вони створили, дійсно неймовірне", – додала зірка.

Брюс Вілліс хворий на деменцію: подробиці

Лікарі встановили, що у голлівудського актора Брюса Вілліса розвинулася одна з найважчих форм деменції – лобово-скронева. На сайті Асоціації лобно-скроневої деменції з'явилася офіційна заява родини, в якій зазначено, що на сьогодні не існує ефективних методів лікування цієї хвороби. Проте, родина Вілліса сподівається, що ця ситуація може змінитися найближчими роками.

Середня тривалість життя людей після появи симптомів деменції становить п'ять-сім років.

Варто відзначити, що у березні 2022 року доньки актора випустили офіційне звернення, в якому повідомили про діагноз афазії у їхнього батька. Це порушення мови, що виникає після ураження мозку і впливає на мовні та когнітивні функції. У зв'язку з цим Вілліс був змушений завершити свою акторську кар'єру.