На мільйонну аудиторію: Віра Фарміга показала потужне відео Зеленського до 50 дня війни

Голлівудська акторка Віра Фарміга публікує все нові ролики на знак солідарності з Україною. На 50 день війни вона поділилася видовищним відео Зеленського, яке вже вразило кожного.

Вчора Володимир Зеленський оприлюднив сильне відео про те, як Україна 50 днів протистоїть російській агресії. На цих кадрах продемонстровано силу та водночас біль українського народу.

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Віра Фарміга показала потужне відео Зеленського до 50 дня війни

Фарміга у сторіс виклала відео, кадри якого жахають. В ролику показано, які злочини коїть Росія на українській території. І там лише частина звірств, зокрема: бомбардування театру в Маріуполі, обстріл вокзалу у Краматорську, знищені помешкання мирних жителів, масові вбивства та катування на Київщині.

У відео – і виконавці та організатори: самі російські солдати та вище керівництво держави-агресорки.



Фарміга опублікувала у сторіс відео Зеленського / Скриншот

Україна не просить замість неї протистояти цьому злу, а лише просить припинити його "годувати",

– йдеться в титрах до відео.

Дивіться потужне відео від президента Зеленського: