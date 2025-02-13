Гостросюжетний новий мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за вечір

Якщо ви давно шукали нові серіали на Netflix, то вас напевно потішить особлива новинка, яка здивує навіть найвибагливіших глядачів. Цей мінісеріал під назвою "Кассандра" став справжнім хітом і вже здобув популярність серед користувачів. Це ідеальний вибір для тих, хто не хоче витрачати багато часу на довгі серії, адже серіал складається з кількох епізодів.

Неймовірна сюжетна лінія, цікаві персонажі та динамічний розвиток подій дозволяють відразу поринути в атмосферу, не відволікаючись на зайві моменти. "Кассандра" вже встигла підкорити серця глядачів і стала однією з найпопулярніших стрічок на платформі.

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Що відомо про мінісеріал "Кассандра"

"Кассандра" – це німецький науково-фантастичний телесеріал 2025 року, що вийшов на платформі Netflix. Він розповідає унікальну історію про штучний інтелект, який отримує шанс на нове життя в сучасному світі.

Кассандра – частина системи розумного будинку, розробленої ще в 1970-х роках. Протягом 50 років вона залишалася неактивною, оскільки попередні власники будинку померли, і система не мала змоги функціонувати. Однак усе змінюється, коли в цей будинок переїжджає нова родина: Саміра, Девід та їхні діти, Фінн і Джуно. Для Кассандри це стає шансом на друге життя.

"Кассандра": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

З погляду Кассандри, сформованої в епоху 1970-х років, вона бачить себе не просто технологією, а феєю-хрещеною матір'ю, яка покликана підтримувати родину та забезпечувати їй комфорт. Вона сприймає себе як повноцінного члена сім'ї, покладаючи на себе відповідальність за їхнє щастя. Втім, Кассандра не готова до того, щоб знову залишитися без функціонування і зануритися в забуття, тому вона готова на все, аби залишитися важливою частиною цієї родини.

Її боротьба за свою "родину" та місце в сучасному світі стає центральною темою серіалу, який поєднує елементи наукової фантастики, драми та психології.

У головних ролях: Лавінія Вілсон, Міна Тандер, Мікаель Кламмер та інші.

Цей серіал можна подивитися за один вечір – і це великий плюс, коли хочеться швидко поринути в нову історію без довгих перерв. У стрічці немає зайвих, порожніх діалогів, які можуть затягнути хід подій. Кожен епізод сповнений емоцій, і це робить історію надзвичайно захопливою.