Зі 100% рейтингом на Rotten Tomatoes: новий мінісеріал Netflix для ідеального вечора

Австралійський серіал "Уцілілі" вийшов на платформі Netflix 6 червня та здобуває перші позитивні відгуки глядачів. Якщо ви у пошуку короткої драми на вечір, він може стати вдалим вибором.

Кримінальна драма заснована на однойменному романі письменниці Джейн Гарпер 2020 року. Кіно 24 розповість, що варто знати про сюжет серіалу, головних акторів та відгуки критиків.

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Серіал складається всього з 6 епізодів, тому його з легкістю можна преглянути за день. У головних ролях зіграли Чарлі Вікерс, Єрін Ха, Робін Малкольм, Демієн Гарві, Том Грін, Джордж Мейсон, Джессіка Де Ґау, Міріама Сміт, Джонні Карр, Мартін Сакс та інші.

Про що розповідає серіал

У центрі сюжету – хлопець Кіран Елліот, життя якого назавжди змінилося. У його рідному прибережному містечку Евелін-Бей стався жахливий шторм, троє близьких для нього людей загинули в катастрофі.

15 років потому Кіран повернувся додому зі своєю сім'єю. Він дізнається про те, що в містечку вбили молоду жінку. Через цю страшну подію болючі спогади знову виринають назовні. Мешканці міста переживають давні страхи, але щоб позбутись минулого, їм належить розкрити усі приховані таємниці.

"Уцілілі": дивіться трейлер онлайн

З огляду на те, що серіал вийшов лиш нещодавно та не отримав численних відгуків, у нього 100% оцінка від критиків на Rotten Tomatoes. Але й глядачі поставили доволі високий бал – 77%.

У The Guardian серіал також оцінили високо: на 4/5 і описали його як "дослідження того, як сильне горе і затаєна образа руйнують все – і як пережити трагедію рідко означає залишитися неушкодженим".

Цей серіал може стати вдалим варіантом для перегляду на вечір. У ньому поєдналась емоційна глибина, напружена атмосфера та мальовничі пейзажі, що занурюють в сюжет і дарують шалені емоції напередодні нового дня. Водночас "Уцілілі" не перенавантажують, а залишають простір для роздумів. Тому перегляд стане відпочинком та водночас емоційним досвідом.