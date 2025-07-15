Можна подивитися після роботи: новий детективний мінісеріал на Netflix, який триматиме у напрузі

Після довгого робочого дня хочеться зануритися у щось захопливе, але не надто тривале. Для цього ідеально підійде мінісеріал, який можна подивитися всього за вечір.

Один із таких – новий французький трилер "Під темним сонцем" на Netflix. Це стрічка з глибокою сімейною драмою та несподіваними сюжетними поворотами, яка триматиме у напрузі до останньої серії, розповідає Кіно 24.

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Про що серіал "Під темним сонцем"?

Молода мати-одиначка Альба тікає від проблем разом із сином Лео й влаштовується на сезонну роботу на мальовничій квітковій фермі в Провансі. Однак вже під час першого робочого ранку жінка опиняється біля тіла заможного господаря Арно Ласерра. Усі навколо думають, що саме вона вбила багатія, але дівчина знає, що це неправда.

Згодом поліція дізнається, що в останній волі Арно Альба прописана як донька та спадкоємиця четвертої частини маєтку. Через це інші члени родини підозрюють її в корисливих мотивах.

"Під темним сонцем": дивіться трейлер серіалу онлайн

Серіал має лише 6 серій, що дозволяє його переглянути лише за вечір. Водночас стрічка захоплює мальовничими краєвидами Провансу, які контрастують з темними секретами французької родини. Це чудовий вибір для тих, хто хоче поєднати затишний вечір із захопливим сюжетом.

У ролях: Аміна Смайл, Ізабель Аджані, Тібо де Монталембер та Гійом Гуї.

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