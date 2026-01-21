Що подивитись після роботи: 3 мінісеріали для затишного вечора

Після робочого дня обов'язково потрібно відпочивати, щоб не втратити всі сили та енергію і не вигоріти. Особливо зараз, коли до справ додається моральна втома через складну ситуацію в країні.

24 Канал розповість про 3 мінісеріали, які можна подивитися після роботи. Витягайте теплий плед, робіть гарячий чай або какао та проводьте час з користю для свого організму.

Не пропустіть Що дивляться українці, коли немає світла: найпопулярніші серіали на Netflix

Які мінісеріали подивитись після роботи?

"Падіння дому Ашерів"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Брат і сестра Родерік і Медлін Ашер зробили з фармацевтичної компанії справжню імперію багатства, привілеїв та влади. Проте коли спадкоємці династії Ашерів починають помирати, стають відомими деякі таємниці.

"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сирени"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 6.7/10

Девон дедалі більше хвилюється через дивний зв'язок сестри Сімони з її новою роботодавицею – мільярдеркою Мікаелою Келл. Напруга між жінками зростає, коли Сімона запрошує сестру до розкішного маєтку своєї начальниці.

Девон переконується, що між Сімоною і Мікаелою токсичні стосунки, які можуть стати небезпечними. Жінка намагається врятувати сестру, однак мати справу з мільярдеркою не так просто.

"Сирени": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Юнацтво"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 8.1/10

У серіалі розповідається про 13-річного Джеймі Міллера, якого підозрюють у вбивстві однокласниці Кеті Леонард. Спершу хлопець потрапляє до поліцейської дільниці для допиту, а потім його відправляють до дитячої психіатричної установи. Завдяки розслідуванню та роботі дитячого психолога стає відомо, що Джеймі переживав цькування.

"Юнацтво": дивіться онлайн трейлер серіалу