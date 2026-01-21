Что посмотреть после работы: 3 мини-сериала для уютного вечера
После рабочего дня обязательно нужно отдыхать, чтобы не потерять все силы и энергию и не выгореть. Особенно сейчас, когда к делам добавляется моральная усталость из-за сложной ситуации в стране.
24 Канал расскажет о 3 мини-сериалах, которые можно посмотреть после работы. Вытаскивайте теплый плед, делайте горячий чай или какао и проводите время с пользой для своего организма.
Какие мини-сериалы посмотреть после работы?
"Падение дома Ашеров"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
Брат и сестра Родерик и Мэдлин Ашер сделали из фармацевтической компании настоящую империю богатства, привилегий и власти. Однако когда наследники династии Ашеров начинают умирать, становятся известными некоторые тайны.
"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала
"Сирены"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 5
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Девон все больше волнуется из-за странной связи сестры Симоны с ее новой работодательницей – миллиардершей Микаэлой Келл. Напряжение между женщинами растет, когда Симона приглашает сестру в роскошное поместье своей начальницы.
Девон убеждается, что между Симоной и Микаэлой токсичные отношения, которые могут стать опасными. Женщина пытается спасти сестру, однако иметь дело с миллиардершей не так просто.
"Сирены": смотрите онлайн трейлер сериала
"Переходный возраст"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
В сериале рассказывается о 13-летнем Джейми Миллере, которого подозревают в убийстве одноклассницы Кэти Леонард. Сначала парень попадает в полицейский участок для допроса, а затем его отправляют в детское психиатрическое учреждение. Благодаря расследованию и работе детского психолога становится известно, что Джейми переживал травлю.
"Переходный возраст": смотрите онлайн трейлер сериала