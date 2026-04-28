Високорейтинговий фільм, який треба дивитись, якщо ви переживаєте важкий період у житті

У кожного в житті бувають турбулентні періоди – час, коли здається, що все хороше залишилося позаду, а попереду лише темрява. Однак у такі моменти важливо дати собі час на відновлення.

У цьому може допомогти перегляд хорошого фільму з глибоким змістом. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про стрічку "Минулі життя", яку варто подивитися, якщо ви переживаєте складний період у житті.

Дивіться також 2 сезон українського серіалу "Парочка слідчих": де та коли дивитись довгоочікувану прем'єру

Про що сюжет фільму "Минулі життя"?

Це історія про те, наскільки швидко плине життя. Про те, як деякі люди залишаються в нашому серці, навіть якщо ми давно не поруч. Однак час минає, і постає питання: чи здатен цей невидимий зв'язок витримати випробування обставинами?

Сюжет розгортається навколо Нори та її однокласника Хе Сона. У дитинстві вони були близькими друзями, однак їхні шляхи розходяться, коли дівчинка разом із родиною переїжджає до США, а хлопець залишається в Південній Кореї. Через 12 років Нора випадково дізнається, що її колишній коханий намагався зв'язатися з нею через соціальні мережі.

"Минулі життя": дивіться онлайн трейлер фільму

Вони відновлюють спілкування онлайн, і згодом Нора будує нове життя в Нью-Йорку. Та чи залишилися вони тими ж людьми, якими були в дитинстві? Чи цей зв'язок уже давно залишився у минулому?

Що цікаво знати про фільм "Минулі життя"?

Фільм вийшов у 2022 році та поєднує в собі елементи драми й мелодрами.

Головні ролі виконали Грета Лі, Тео Ю, Джон Магаро, Мун Син-а, Лім Син-мі, Джоджо Т. Гіббс, Емілі Касс МакДоннелл, Федеріко Родрігез, Конрад Шотт і Джек Альбертс.

Режисеркою стрічки стала Селін Сон. Картина отримала схвальні відгуки як від глядачів, так і від критиків. Зокрема, на Rotten Tomatoes її рейтинг становить 98% на основі 247 рецензій. На Metacritic фільм має високий бал – 8,4, а на IMDb – 7,8 із 10, що також є хорошим результатом.



Фільм "Минулі життя" / Фото A24

Якщо ви шукаєте стрічку, яка допоможе емоційно перезавантажитися, зверніть увагу на цей фільм. Він нагадує про цінність моментів і важливість прийняття життя таким, яким воно є – навіть якщо зараз воно здається не надто яскравим.

Які ще фільми можна подивитись у важкий період?

Якщо ж вам цікаві подібні історії, варто звернути увагу на такі фільми:

"Щастя для початківців",

"Дика",

"Їсти, молитися, кохати",

"Джулія і Джулія",

"Шлях" та інші.

Оберіть історію, яка відгукнеться саме вам, і зробіть крок до внутрішнього відновлення вже сьогодні.