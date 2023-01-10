Оскароносний режисер Мішель Хазанавічус передав майже 5 мільйонів гривень Ізюму

Французький кінорежисер та лауреат премії Оскар Мішель Хазанавічус зробив внесок у розмірі 125 тисяч євро (приблизно 4,8 мільйона гривень) у Фундацію Олени Зеленської. Кошти спрямують на відбудову Ізюмської міської лікарні, яку частково знищили та розграбували російські військові.

Кошти для міста Ізюм Мішель Хазанавічус передав завдяки внескам небайдужих людей, які купували лоти знаменитостей на його благодійному аукціоні. До прикладу, Том Хенкс віддав друкарську машинку зі своєї особистої колекції, Катрін Денев – власну косметичку, Ален Делон – фотографію з кінофільму "Басейн", надруковану на дереві, Наталі Портман – кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом. А музикант Томас Бангальте з гурту Daft Punk виставив на аукціон шолом робота з фільму Daft Punk's Electroma.

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Загалом під час проведення аукціону вдалося зібрати 250 тисяч євро. Половину коштів Хазанавічус віддав ініціативі Зеленського UNITED24, а іншу – його дружині Олені Зеленській у благодійний фонд. Як підкреслив Мішель Хазанавічус, Франція та весь світ має почути історії про Україну та її громадян.

Опір, героїзм, людяність, хоробрість, солідарність – я вважаю, що історії про це потрібно розповідати людям. Це ті цінності, які дали змогу вашій країні перемогти велику та могутню Росію. Нам потрібні ці цінності, ми повинні вірити, що вони все ще існують, і бачити, що вони ще мають цінність в цьому світі,

– розповів кінорежисер.

Перша леді України вже подякувала режисеру за цей внесок: "Ви зробили неоціненний подарунок усім, чиї життя залежать від цієї лікарні".

Нагадаємо, що Мішель Хазанавічус вперше промовисто підтримав Україну у квітні 2022 року, відмовившись від назви "Z" ("Comme Z") свого фільму на Каннському фестивалі. Фільм "Z" ("Comme Z") отримав назву Сut ("Ріж"): "Через символічний заряд, пов'язаний з буквою Z з початку війни в Україні, та на прохання українських кінематографістів я вирішив змінити назву мого фільму. Ця назва була б смішною, якби ми завершили фільм кілька місяців тому, але вона більше не смішна, я не можу її винести", – казав француз.

Що відомо про Фундацію Олени Зеленської

Гуманітарна ініціатива залучає кошти від іноземного бізнесу, міжнародних агенцій та фондів, заради відновлення людського капіталу України. Головним напрямком роботи у фонді є збір коштів для Ізюмської міської лікарні, яка слугувала опорним медичним закладом для майже 150 тисяч людей. Зараз корпуси лікарні частково знищені, а вціліле медичне обладнання розікрали російські окупанти. На думку першої леді України, лікарню потрібно відбудовувати прямо зараз, адже мешканці Харківської області щодня підриваються на мінах і їм потрібна необхідна допомога.