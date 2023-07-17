З Джекі Чаном та Джоном Сіною: вийшов фінальний трейлер комедійного екшну "Місія на двох"

У мережі вийшов фінальний український трейлер комедійного фантастичного екшену "Місія на двох" від режисера Скотта Во. Прем'єра стрічки відбудеться 17 серпня 2023 року.

У фільмі "Місія на двох" головну роль Луо Фенга виконав Джекі Чан – відомий культовий актор, режисер, сценарист, продюсер, каскадер та постановник трюків. Він є володарем Оскара за видатні заслуги у кінематографі та зіркою таких блокбастерів, як "Іноземець" чи "Година пік". До нього доєднався голлівудський актор і реслер Джон Сіна, який залишив свою спортивну кар'єру для зйомок у кіно.

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"Місія на двох": сюжет і трейлер

Новий фільм розповідатиме про недалеке майбутнє, у якому нафтові війни лише набирають обертів. За сюжетом, спецназівці Кріс Ван Хорн та Луо Фенг мають одну добу аби перетворитися з ворогів на напарників, яким треба перевести групу цивільних уздовж "шосе смерті" до безпечної зони. Однак, напарникам по неволі доведеться втриматися від бажання повбивати один одного, щоб виконати свою небезпечну та епічну місію на двох.

"Місія на двох" 2023: дивіться трейлер

Режисером "Місії на двох" є Скотт Во, який має великий досвід роботи з екшнами та бойовиками. Серед його помітних фільмів – "Нестримні 4", "Жага швидкості", "На глибині 6 футів", "Закон доблесті" та інші.

Комедійний екшн "Місія на двох" з участю Джона Сіни та Джекі Чана можна буде побачити в українському кінопрокаті з 17 серпня!