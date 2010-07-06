Шалено динамічний екшн-фільм: усе, що треба знати про "Місію неможливу: Фінальна розплата"

Фільм "Місія неможлива: Фінальна розплата", що може бути завершальним у франшизі з Томом Крузом, виходить на великі екрани. Сьогодні, 22 травня, стрічка з'явилась в українському прокаті.

Франшиза "Місія неможлива" існує вже 29 років. Її створили на основі шпигунського телесеріалу про пригоди таємних агентів, фанатом якого був Том Круз. Перший фільм вийшов 1996 році (цікаво, що його події, зокрема, відбувалися в Києві). "Місія неможлива: Фінальна розплата" може стати останньою картиною у франшизі, пише Кіно 24.

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"Місія неможлива" – одна з найдорожчих франшиз у світовому кіно. У кожному фільмі Том Круз самостійно виконує всі трюки, навіть найнебезпечніші. Він брав участь і в інших деталях створення стрічок. Особлива деталь стрічок у тому, що головний герой Ітан Гант відвідує щоразу нові локації, тому глядач немов подорожує разом з персонажами.

Про що сюжет "Місія неможлива: Фінальна розплата"

Події восьмої частини відбуваються через якийсь час після останнього фільму. Ітан Гант вже готується до нового завдання. Впливовий чоловік прагне заволодіти доступом до штучного інтелекту під назвою "Сутність", який може змінити увесь порядок у світі та винищити людей на планеті.

Ітан Гант та його команда прагне знищити цей інтелект. На те, щоб врятувати людство, у нього є всього кілька днів. На допомогу головному герою приходять як старі партнери, так і несподівані союзники.

"Місія неможлива: Фінальна розплата": дивіться трейлер онлайн

Стрічку знімали поблизу Лондона, а також на Мальті, у Південній Африці та Норвегії.

Що кажуть критики

IMDb – 7,6/10

Rotten Tomatoes – 79%

Metacritic – 69/100

Фільм презентували у Каннах – там його зустріли п'ятихвилинними оваціями. Критики здебільшого позитивно оцінюють стрічку.

Наприклад, на Variety підкреслили, що фільм підкорює не спецефектами чи технологіями, а енергією головного героя та його блискучими рішеннями. The Guardian оцінили у 5 зірок з 5 і назвали його шалено цікавою пригодницькою історією з флешбеками до інших стрічок, але й з новими та свіжими сценами.

"Колосальна за екшеном, тривалістю та масштабом, "Фінальна розплата" – це сентиментальне прощання з Ітаном Гантом, що виконує свою місію з характерною здатністю до неможливого", – звучить висновок критиків на Rotten Tomatoes.