Пропагандистський фільм "Містер Ніхто проти Путіна" переміг на Оскарі-2026

Російський фільм "Містер Ніхто проти Путіна" здобув Оскар 2026 року. Стрічка перемогла в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Попри кровопролитну війну, яку веде Росія, Американська кіноакадемія відзначила саме російський фільм у цій номінації. Водночас до списку номінантів навіть не потрапила стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Про це стало відомо з прямої трансляції церемонії Оскар-2026.

Російська стрічка "Містер Ніхто проти Путіна" змагалася в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". За перемогу вона конкурувала з такими стрічками: "Алабамське рішення", "Зустрінь мене у світлій надії", "Розсікаючи скелі" та "Ідеальна сусідка".

Хоча перемогу прогнозували саме фільму "Ідеальна сусідка", про що писав сайт із порівняння коефіцієнтів Oddschecker, російська стрічка все ж здобула нагороду.

Це викликає розчарування, адже таким чином Американська кіноакадемія фактично нормалізує російські проєкти на міжнародній арені.

Що відомо про фільм "Містер Ніхто проти Путіна"?

Документальний фільм "Містер Ніхто проти Путіна" створив Павло Талакін – колишній педагог-організатор в одній зі шкіл Челябінської області. Режисер нібито прагнув викрити пропаганду в російських школах. Водночас у стрічці простежується намагання сформувати образ так званих "ні в чому не винних росіян", які просто живуть своє життя й нібито не мають стосунку до російсько-української війни.

Талакін знімав шкільні лінійки, збори та інші заходи, під час яких дітей насичували російською пропагандою. Однак складається враження, що глядачам намагаються нав'язати думку про те, що не вся Росія винна у війні, та сформувати образ так званих "хороших росіян".



Фільм "Містер Ніхто проти Путіна" / Кадр із фільму

Водночас відповідальність за злочини своєї держави несуть усі громадяни Росії. І поки світ охоче приймає цю ідею, часто не намагаючись мислити критично, російські окупанти щодня нищать українську землю.

Який український фільм не номінували у цій же категорії?

Варто нагадати, що до довгого списку номінантів у цій самій категорії раніше входив фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Стрічка розповідає правду про війну через призму історій українських військових та їхнього щоденного подвигу.

Однак, на жаль, Американська кіноакадемія не включила український фільм до короткого списку номінантів, тож він не зміг позмагатися за перемогу. Попри це, стрічка отримала низку інших престижних нагород, зокрема премію Гільдії режисерів та інші важливі відзнаки.