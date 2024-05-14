Обігнав "20 днів у Маріуполі": український фільм знову став найпопулярнішим на Netflix

Три тижні поспіль українська документальна стрічка Мстислава Чернова очолювала список найпопулярніших на Netflix. Але тепер "20 днів у Маріуполі" опинився на другій сходинці, а лідером за переглядами став інший український фільм – "Мій карпатський дідусь".

Комедійно-трагічний фільм від режисера Зази Буадзе очолив список популярних стрімінгових фільмів на платформі Netflix українського сегмента. Відомо, що це спільний проєкт України, Італії, Молдови та Чехії.

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"Мій карпатський дідусь" став найпопулярнішим на Netflix

Прем'єра фільму відбулася наприкінці лютого. З 1 травня він став доступний для перегляду на Netflix і швидко здобув популярність, вибившись у лідери.

"Мій карпатський дідусь": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі головні ролі виконали відомий український актор кіно Богдан Бенюк та молода зірка італійського кіно Сімоне Коста.

Стрічка "Мій карпатський дідусь": про що сюжет

У сюжеті фільму 16-річний Мікеле з Італії, вкрай розбитий трагічними подіями, раптово отримує несподівану інформацію: його дідусь Михайло проживає у селі Бережниця, що знаходиться в серці Карпат.

Вирішивши відправитися в подорож, Мікеле покидає сонячну Геную, щоб виконати останнє бажання своєї покійної матері.

Цей важливий крок відкриває двері до зустрічі двох різних світів – дідуся, який живе у спокійному гірському селі, і онука, який до цього часу мешкав у метушливому місті. Починається унікальна історія, в якій важливу роль відіграють не лише міжпоколіннєві розбіжності та різні менталітети, але й перешкоди мовного спілкування.

Проте зрештою сімейні зв'язки та здатність до компромісу перемагають.