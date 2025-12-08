Новий новорічно-різдвяний фільм на Netflix для затишного зимового вечора

Різдво та Новий рік уже не за горами. Хоча зима надворі ще не відчувається, адже снігу немає, та й погода геть осіння, однак додати трохи атмосфери можуть тематичні фільми та серіали.

Сьогодні 24 Канал розповість про новий новорічно-різдвяний фільм "Мій таємний Санта", прем'єра якого відбулась 3 грудня на Netflix. До речі, стрічка має рейтинг IMDb 5.8/10.

Про що фільм "Мій таємний Санта"?

Режисером цієї романтичної комедії став Майкл Рол, а головні ролі у стрічці зіграли американські актори Александра Брекенридж, Раян Егголд та Тіа Маурі. Зйомки фільму проходили у канадському місті Камлупс.

Доньку Тейлор приймають до елітного табору зі сноубордингу на гірськолижному курорті Сан-Пікс, тож тепер вона намагається звести кінці з кінцями. Так, жінка перетворюється на літнього чоловіка, щоб отримати сезонну роботу Сантою на курорті. Коли головній героїні це вдається, все йде чудово, доки вона не зустрічає Метью, який керує Сан-Пікс. Між Тейлор та новим знайомим виникає хімія.

"Мій таємний Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще новорічно-різдвяні фільми подивитися на Netflix?