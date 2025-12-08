Новый новогодне-рождественский фильм на Netflix для уютного зимнего вечера
- Фильм "Мой тайный Санта", режиссера Майкла Рола, вышел 3 декабря на Netflix и имеет рейтинг IMDb 5.8/10.
- Сюжет рассказывает о Тейлор, которая работает Сантой на курорте, где встречает Мэтью, и между ними возникает химия.
Рождество и Новый год уже не за горами. Хотя зима на улице еще не чувствуется, ведь снега нет, да и погода совсем осенняя, однако добавить немного атмосферы могут тематические фильмы и сериалы.
Сегодня 24 Канал расскажет о новом новогодне-рождественском фильме "Мой тайный Санта", премьера которого состоялась 3 декабря на Netflix. Кстати, лента имеет рейтинг IMDb 5.8/10.
О чем фильм "Мой тайный Санта"?
Режиссером этой романтической комедии стал Майкл Рол, а главные роли в ленте сыграли американские актеры Александра Брекенридж, Райан Эгголд и Тиа Маури. Съемки фильма проходили в канадском городе Камлупс.
Дочь Тейлор принимают в элитный лагерь по сноубордингу на горнолыжном курорте Сан-Пикс, и теперь она пытается свести концы с концами. Так, женщина превращается в пожилого мужчину, чтобы получить сезонную работу Сантой на курорте. Когда главной героине это удается, все идет прекрасно, пока она не встречает Мэтью, который руководит Сан-Пикс. Между Тейлор и новым знакомым возникает химия.
"Мой тайный Санта": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще новогодне-рождественские фильмы посмотреть на Netflix?
- "Праздничное ограбление", режиссер Майкл Фимоньяри
- "Поезд в 31 декабря", режиссер Олег Борщевский
- "Рождество с бывшим", режиссер Стив Карр
- "Незабываемое Рождество", режиссер Джанин Дамиан
- "Пара на праздники", режиссер Джон Уайтселл
- "Встретимся в следующее Рождество", режиссер Расти Кандифф
- "Счастливого Рождества", режиссер Пол Фиг
- "Мальчик по имени Рождество", режиссер Гил Кенан.