5 фільмів про крутих чоловіків, які захоплюють з першої хвилини

Сьогодні, 19 листопада, у світі відзначають Міжнародний день чоловіків. Таке свято заснували, щоб відзначити їхні досягнення у різноманітних сферах, а ще привернути увагу до проблем нерівності статей.

Маскулінні фільми про хоробрих та харизматичних чоловіків стають класикою кінематографа. З нагоди свята 24 Канал підготував фільми, що зосереджуються на чоловічих персонажах, які справді викликають захоплення.

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"Славні хлопці"

Назва фільму говорить сама за себе. Все розпочинається з історії юного Генрі Гілла, який мріє стати крутим і зловісним гангстером. Він влаштовується у бар одного з мафіозі та знайомиться зі своїми майбутніми напарниками. Їхня команда досягає шаленого успіху в бандитському світі. Але якось Генрі доведеться постраждати від рук своїх же товаришів, після чого він ухвалює важливе рішення.

"Славні хлопці": дивіться трейлер онлайн

"Гладіатор"

Полководець Максимус Мерідія – найкращий та найближчий до імператора Марка Аврелія. Його рішення привели до багатьох перемог. Він міг би стати новим імператором, якби не син Марка Аврелія – Коммод, який підло вбиває батька та обіймає трон. Максимус стає вигнанцем і рабом, опинившись у світі гладіаторських боїв. Він не здається, адже в нього є головна мета – помститися та повернути справедливість.

"Гладіатор": дивіться трейлер онлайн

"Швидкісний потяг"

Події фільму відбуваються у швидкісному японському експресі, що прямує з Токіо до Кіото. У ньому опиняються п'ятеро професійних кілерів, які раптом усвідомлюють, що їхні завдання пов'язані між собою. Чоловіки намагаються зрозуміти, хто й для чого зібрав їх в одному потязі, а окрім того показують свою майстерність у бійках і чорному гуморі.

"Швидкісний потяг": дивіться трейлер онлайн

"Міцний горішок"

Події культового фільму відбуваються напередодні Різдва. Поліціянт із Нью-Йорка Джон Макклейн прилітає до Лос-Анджелеса, щоб провести свято разом із дружиною Голлі, яка працює юристкою. Однак різдвяна вечірка перетворюється на драму, коли терористи захоплюють її та співробітників корпорації "Накатомі" у заручники. Тепер на Джона чекає непроста місія — врятувати людей і саме свято

"Міцний горішок": дивіться трейлер онлайн

"Великий Лебовські"

Головний герой – це лінивий чоловік, який лише їсть та п'є й грає з товаришами-неробами у боулінг. Йому потрібні гроші, однак це чоловіка не бентежить. Якось двоє бандитів приймають його за мільйонера та вимагають, щоб той сплатив борги. Так він знайомиться з тим самим багатієм – Великим Лебовські.

"Великий Лебовські": дивіться трейлер онлайн