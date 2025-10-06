Молоді українські актори – це справжня суміш таланту, праці та харизми. Вони – ризикові, сміливі та відверті.

Тому глядачі відчувають їхню енергетику навіть крізь екран. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо про молоде покоління українських акторів, які вартують уваги глядачів.

Дивіться також 3 найновіші мінісеріали-трилери на Netflix, від яких волосся стає дибки

Аріна Бочарова

Аріна Бочарова – одна з яскравих представниць молодого українського кінематографа. Вона стала головною акторкою майбутнього фільму "Мавка. Справжній міф".

Аріна навчається у ЛНУ імені Івана Франка та грає в театрі Курбаса. Ця стрічка стала для неї дебютом у великому кіно.

Сама акторка зізнається, що захоплюється своїми ровесниками й вважає молодих представників кінематографа справжнім новим подихом у світі акторства.

До речі, нещодавно ми брали інтерв'ю в Аріни Бочарової – читайте більше за посиланням.

Олеся Надєєва

Ще одна молода українська акторка, яка стала справжнім відкриттям – це Олеся Надєєва. Вона зіграла головну роль в 16-серійному українському серіалі "Зворотний напрямок". Ця стрічка підкорила серця українців та стала одним із найуспішніших українських серіалів сучасності.

До речі, дізнайтесь також, чи буде 2 сезон серіалу "Зворотний напрямок"

Роль у серіалі "Зворотний напрямок" також була дебютною для Олесі Надєєвої та точно стала яскравим стартом у кінокар'єрі.

Іван Довженко

Талановитий, харизматичний та неймовірно вродливий Іван Довженко також активно працює над своєю кар'єрою. Зокрема, він зіграв одну із ролей у другому сезоні українського серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі". Також Іван став партнером Аріни Бочарової та зіграв одну із головних ролей у фільмі "Мавка. Справжній міф".

Обидві прем'єри ще досі не відбулися, однак глядачі вже в захваті від світлин, які можна побачити у соцмережах.

Є ще чимало інших молодих українських артистів, які справді вартують великої сцени та найкращих ролей.