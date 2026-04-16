Популярний серіал Гая Річі про Шерлока Холмса офіційно продовжили на другий сезон
4 березня 2026 року у світ вийшов серіал "Молодий Шерлок", над яким працював Гай Річі. А тепер стрічку офіційно продовжили на другий сезон.
Видання Deadline уже підтвердило, що робота над новим сезоном уже почалась. У матеріалі розповідаємо, що відомо про продовження.
Продовження серіалу "Молодий Шерлок": що відомо на цю мить?
У березні 2026 року вийшов серіал "Молодий Шерлок", який став справжнім хітом. Тож Amazon Prime Video вже офіційно підтвердив замовлення нових епізодів.
Гай Річі знову повернеться у режисерське крісло та виступить продюсером усіх нових серій. Серіал став одним із найуспішніших оригінальних проєктів платформи та очолив стримінгові чарти у 95 країнах.
На IMDb він отримав оцінку 7,5 із 10. Наразі невідомо, коли саме вийдуть нові епізоди, однак робота над ними вже розпочалася.
Що цікаво знати про 1-ий сезон?
Перший сезон розповідав про те, як молодий Шерлок Холмс зустрів Джеймс Моріарті. У серіалі їхні стосунки починаються з дружби, і герої об'єднують свої детективні здібності, щоб розгадати складну таємницю.
У першому сезоні зіграли Гіро Файнс-Тіффін, Донал Фінн, Цзін Лусі, Джозеф Файнс, Макс Айронс, Колін Ферт та інші. Хто приєднається до акторського складу у новому сезоні – поки що невідомо.
Перший сезон налічував 8 епізодів загальною тривалістю близько 6,5 години. Деталі другого сезону наразі не розголошують.