Популярний серіал Гая Річі про Шерлока Холмса офіційно продовжили на другий сезон

4 березня 2026 року у світ вийшов серіал "Молодий Шерлок", над яким працював Гай Річі. А тепер стрічку офіційно продовжили на другий сезон.

Видання Deadline уже підтвердило, що робота над новим сезоном уже почалась. У матеріалі розповідаємо, що відомо про продовження.

Продовження серіалу "Молодий Шерлок": що відомо на цю мить?

У березні 2026 року вийшов серіал "Молодий Шерлок", який став справжнім хітом. Тож Amazon Prime Video вже офіційно підтвердив замовлення нових епізодів.

Гай Річі знову повернеться у режисерське крісло та виступить продюсером усіх нових серій. Серіал став одним із найуспішніших оригінальних проєктів платформи та очолив стримінгові чарти у 95 країнах.

На IMDb він отримав оцінку 7,5 із 10. Наразі невідомо, коли саме вийдуть нові епізоди, однак робота над ними вже розпочалася.

Що цікаво знати про 1-ий сезон?

Перший сезон розповідав про те, як молодий Шерлок Холмс зустрів Джеймс Моріарті. У серіалі їхні стосунки починаються з дружби, і герої об'єднують свої детективні здібності, щоб розгадати складну таємницю.

"Молодий Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу

У першому сезоні зіграли Гіро Файнс-Тіффін, Донал Фінн, Цзін Лусі, Джозеф Файнс, Макс Айронс, Колін Ферт та інші. Хто приєднається до акторського складу у новому сезоні – поки що невідомо.

Перший сезон налічував 8 епізодів загальною тривалістю близько 6,5 години. Деталі другого сезону наразі не розголошують.