Вийшов новий серіал про Шерлока Холмса від режисера Ґая Річі, який можна подивитися за день

4 березня на Amazon Prime Video вийшов детективний серіал "Молодий Шерлок" про вигаданого персонажа книг англійського письменника Артура Конана Дойла, детектива Шерлока Холмса. Його зняв відомий режисер Ґай Річі.

Новий серіал про Шерлока Холмса має всього 8 серій, тож його можна подивитися за один день. Трейлер, акторський склад та опис сюжету – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Український серіал про помсту, який можна подивитися за один вечір безплатно на YouTube

Про що серіал "Молодий Шерлок"?

Історія починається задовго до того, як Шерлок Холмс став легендарним детективом. 19-річний хлопець не може жити без неприємностей. Головний герой займається кишеньковими крадіжками, через що отримує шестимісячний тюремний термін, але йому на допомогу приходить старший брат Майкрофт.

Батько братів, Сайлас, перебуває у відряджені, а їхня матір, Корделія, опинилася у психіатричній лікарні. Так, направлення Шерлока на правильний шлях лягає на плечі Майкрофт. Він пропонує брату нову роботу.

Холмсу не дуже подобається роль розвідника чи прибиральника в Оксфордському університеті. Одного разу у поважної гості сера Буцефалуса Ходжа, принцеси Гулун Шо'ань, зникають дорогоцінні сувої. У злочині звинувачують Шерлока та Джеймса Моріарті, тож вони об'єднуються, щоб знайти реліквію. Проте хлопці опиняються в центрі розслідування вбивства.

"Молодий Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Акторський склад

Гіро Файнс-Тіффін – Шерлок Холмс

Донал Фінн – Джеймс Моріарті

Зін Ценг – принцеса Гулун Шо'ань

Джозеф Файнз – Сайлас Холмс

Наташа Мак-Елгон – Корделія Холмс

Макс Айронс – Майкрофт Холмс

Колін Ферт – сер Буцефалус Ходж

Який ще серіал про Шерлока Холмса варто подивитися?

У 2010 році відбулась прем'єра британського серіалу "Шерлок Холмс", який зрештою став доволі популярний. Це історія про життя детектива та його товариша доктора Ватсона у сучасному світі.

Замість записок – мобільні телефони, замість мемуарів доктора Ватсона – онлайн-блог, а замість улюбленої люльки Холмса – нікотинові пластирі. У серіалі детектив розриває злочини та намагається спіймати злого професора Моріарті.