Фатальна краса і глибока драма: 3 культові фільми з Монікою Беллуччі, які має подивитися кожен

Сьогодні, 30 вересня, свій 62-й день народження святкує Моніка Беллуччі. Вона завжди сміливо обирала складні, часом провокаційні та емоційно виснажливі ролі, які полюбили глядачі по всьому світу.

З нагоди дня народження неперевершеної італійки 24 Канал підготував добірку найкращих фільмів з її участю. Вони назавжди вписали ім'я Моніки Беллуччі в історію світового кінематографа.

"Малена" (2000)

Рейтинг IMDb – 7,4

Події розгортаються на тлі Другої світової війни в затишному сицилійському містечку. Несподівана поява красуні Малени зводить з розуму чоловіків і породжує люту заздрість серед жінок. Коли її чоловік іде на фронт, самотня жінка опиняється беззахисною перед лицемірством і плітками сусідів. Юний підліток Ренато стає мовчазним свідком трагічної боротьби Малени за виживання та гідність серед людської жорстокості.

"Малена": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають розкішну режисуру Джузеппе Торнаторе та акторську гру Моніки Беллуччі, яка змогла передати глибоку самотність. Водночас рецензенти критикують надмірну фіксацію фільму на зовнішності героїні, що подекуди затьмарює антивоєнний зміст кінокартини.

"Квартира" (1996)

Рейтинг IMDb – 7,3

Молодий бізнесмен Макс готується до весілля, але перед важливою поїздкою до Токіо випадково помічає в паризькому кафе Лізу – жінку, яку палко кохав кілька років тому. Одержимий бажанням знову побачити втікачку, чоловік забуває про роботу, відкладає рейс і починає власне розслідування. Пошуки заводять його в чужу квартиру, де кожна деталь лише заплутує лабіринт небезпечних любовних таємниць.

"Квартира": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики підкреслюють витончену романтичну напругу та неймовірну екранну хімію між Монікою Беллуччі та Венсаном Касселем. Втім, оглядачі звертають увагу на заплутані флешбеки, які вимагають від глядача максимальної пильності під час перегляду.

"Незворотність" (2002)

Рейтинг IMDb – 7,3

Алекс проводить вечір на вечірці разом зі своїм коханим Маркусом і близьким другом П'єром. Після раптової сварки ображена дівчина вирішує повернутися додому сама і заходить у темний підземний перехід, де на неї нападає невідомий чоловік. Дізнавшись про страшний злочин, Маркус і П'єр вирушають нічним містом шукати кривдника заради жорстокої помсти.

"Незворотність": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти називають фільм сміливим експериментом з формою часу та хвалять Беллуччі за акторську гру. Проте більшість оглядачів наголошує на жорстокості сцен, через яку стрічку фізично важко дивитися непідготовленій аудиторії.

Днями Моніка Беллуччі розповіла про своє життя після 60 років.