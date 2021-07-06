"Монстри на канікулах: Трансформанія": оновлений український трейлер анімаційної пригоди

B&H film distribution опублікувала оновлений український трейлер "Монстри на канікулах: Трансформанія". Прем'єру анімації перенесено на 21 жовтня 2021.

Режисерами мультфільму стали Дерек Драймон (анімаційний серіал "КітПес", сценарист "Губка Боб Квадратні Штани") та Дженніфер Клуска ("DC дiвчата-супергерої"). Про це повідомляє пресслужба мультфільму B&H film distribution.

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Про що мультфільм

Цього разу в готелі Трансільванія все йде шкереберть: загадковий пристрій Ван Хельсінґа виходить з ладу, тож Драк та його зграя перетворюються на людей. А Джонні навпаки приймає подобу монстра! Героям доведеться об’єднати сили та відправитися у кругосвітню мандрівку, щоб повернути все назад, поки не пізно.

"Монстри на канікулах: Трансформанія" 2021: офіційний український трейлер

Фентезійний мультфільм "Монстри на канікулах: Трансформанія" є четвертим внеском у франшизу. Над створенням анімаційного фільму працює злагоджена команда, не змінна від найпершої частини, що вийшла на великі екрани у 2012 році. Ідея створити франшизу належить комедійному письменнику Тодду Дархему. Він продумав усіх персонажів та їхні характери.

На сьогодні, окрім трьох повнометражних мультфільмів, існують телесеріали, відеоігри, серії іграшок і книг, а також мережа готелів та тематичний парк,

– зазначає "Планета Кіно".



Кадр з мультфільму "Монстри на канікулах: Трансформанія" / Фото "Планета Кіно"