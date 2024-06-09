Від них мурашки по шкірі: 2 моторошні фільми про містику

Іноді хочеться розбавити романтичні чи комедійні фільми стрічками про надприродне. Такі кінокартини викликають водночас захоплення та страх.

Містичні фільми здатні створити атмосферу, від якої по шкірі біжать мурашки, занурюючи глядача в різноманітні реальності. У добірці Кіно 24 ми зібрали моторошні фільми про містику, які не лише наповнять ваше серце адреналіном, але й залишать по собі незабутнє враження.

Дивіться також Допоможуть розслабитися та відпочити: 3 фільми, які можна подивитися на вихідних

"Спадковість"

Американський фільм жахів показує сімейну драму, яка розгортається навколо містичних подій, що почались після смерті бабусі. У центрі сюжету її донька Енні, яка нічого не відчула після втрати матері. Спілкування з нею давалося їй нелегко, до того ж про неї потурбувалися діти та чоловік.

"Спадковість": дивіться трейлер онлайн

Однак могилу матері Енні почали паплюжити невідомі, а сама вона відчуває присутність родички. Енні хвилюється, чи не передала її матір у спадок щось страшне.

"Закляття"

Містичний жахастик з елементами детективу розповідає про пригоди сім'ї Ворренів, що все життя досліджують паранормальні явища. Події фільму розгортаються на початку 70-х навколо сім'ї Перон, що приїжджають у новий дім.

"Закляття": дивіться трейлер онлайн

Вони розуміють, що не самотні: у будинку ляскають двері, діти лякаються від несподіваних відображень, у кімнатах холодно і розноситься гнильний запах. Щоб "гості" не нашкодили дітям, Перони звертаються до медіумів та священника. Чи вдасться їм побороти темну силу?