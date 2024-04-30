Інший бік популярності: режисер "20 днів у Маріуполі" почав отримувати погрози

Режисер документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов став першою особою в історії українського кіно, яка отримала премії Оскар і BAFTA. Його ім'я було добре відомим серед журналістської громадськості вже давно.

Проте після створення оскароносної стрічки, він став відомим і серед кінематографістів. Кожна висхідна слава має свій темний бік. Так, Мстислав Чернов розповів, що почав отримувати погрози.

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Мстислав Чернов отримує погрози: подробиці

За словами журналіста, він почав отримувати погрози після того, як покинув окуповане росіянами місто. Чернов стверджує, що негативні повідомлення з'являються майже одразу після того, як він з'являється на публіці.

"Це негативні прояви. Але вони почалися вже після Маріуполя і не закінчувалися. Надходять щоразу, коли я з'являюся в публічному просторі й про це пишуть медіа. Коли я виступав у Європейському парламенті. Після Оскара багато було погроз", – пригадує Чернов.

Крім того, за словами Чернова, існують інші аспекти, про які він не може розповісти.

Важко пересуватися, важко забезпечувати й безпеку зйомки, й безпеку близьких, скажімо так,

– каже режисер.

Погрози надходили до нього після виступу в Європейському парламенті, а також після отримання премії Оскар. Однак він не уточнював, хто саме йому пише.

Мстислав Чернов – режисер фільму "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" – це документальна робота Чернова, який у березні 2022 року разом зі своїм колегою Євгеном Малолєткою та журналісткою-продюсеркою Василисою Степаненко перебував та працював в окупованому Маріуполі.

Фільм описує події, що відбулися в Маріуполі у лютому та березні 2022 року, і містить кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму