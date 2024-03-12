Історія успіху Мстислава Чернова та його тріумф на Оскарі-2024 за "20 днів у Маріуполі"

Мстислав Чернов – режисер фільму "20 днів у Маріуполі", який здобув перемогу на Оскарі-2024. Хоча його ім'я стало відомим ще задовго до цього.

Чернов отримав премію Гільдії, як найкращий режисер. А також здобув всесвітню славу і повагу від людей, які подивились "20 днів у Маріуполі" та знають історію його створення.

Радимо Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом

Мстислав Чернов – український режисер: що відомо

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" уже не один рік фільмує жахіття війни в різних куточках світу та має у своїй біографії чимало цікавих фактів.

Свою кар'єру фотографа він розпочав у 2005 році, працюючи в місцевому інформаційному агентстві MediaPort.

Починаючи з 2008 року, Мстислав співпрацював із міжнародним проєктом "Дітям Чорнобиля" та Novick Cardiac Alliance, фотографуючи операції на серці. А у 2012 році він прожив і працював у Камбоджі, акцентуючи увагу на місцевих культурних та медичних проєктах.

Чернов фіксував страхіття війни в різних частинах світу, працюючи в Іраку, Сирії, секторі Газа, Франції та Гонконгу. Та значну частину своєї роботи Мстислав присвятив подіям в Україні ще до повномасштабної війни.

Мстислав Чернов фільмував історичні події на Майдані Незалежності

У 2014 році під час зйомок історичних подій на Майдані Незалежності, Мстислава Чернова атакували силовики, сильно поранивши йому руку.

Чернов активно працював на сході України, опублікувавши першим фотографії з місця падіння літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines.

А у 2020 році Мстислава затримали під час протестів в Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка. Тоді білоруські правоохоронці побили українського фотографа до втрати свідомості.

Під час повномасштабної війни Мстислав Чернов ризикував своїм життям

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мстислав Чернов, разом з фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василісою Степаненко, опинилися в Маріуполі. Вони стали свідками російських бомбардувань пологового будинку та житлових будинків, а також бачили російські танки в центрі українського міста.

Щоб передати знімки, зроблені Черновим, він використовував супутниковий зв'язок для відправлення матеріалів агентству Associated Press, оскільки у Маріуполі виникли проблеми із зв'язком. Саме завдяки цій команді світ дізнався про страшні події російсько-української війни.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Мстислав і його колеги перебували в Маріуполі протягом 20 днів. Коли ситуація почала погіршуватись, вони вирішили евакуюватись. Команда зробила це дуже вчасно, адже саме завдяки цьому світ зміг побачити "20 днів у Маріуполі".