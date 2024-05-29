Для усієї сім'ї: комедійний мультфільм, який сподобається і дорослим і дітям

Комедійний сімейний мультфільм "Думками навиворіт 2" є продовженням популярного анімаційного фільму, який вийшов у 2015 році. Сценарій для цієї стрічки був написаний Мег ЛеФов, яка також працювала над першим фільмом.

За словами творців, їхня ідея полягає в тому, що керувати людиною можуть від 5 до 27 різних емоцій. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, про що сюжет та чому мультфільм вартує вашого перегляду.

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Про що мультфільм "Думками навиворі 2"

У трейлері "Думками навиворіт 2" показано, як Райлі святкує своє 13-річчя з батьками, що призводить до моменту, коли в її голові спрацьовує "сигнал про статеве дозрівання". Ті самі емоції з першого мультфільму – Радість, Смуток, Гнів, Огида та Страх – спостерігають в паніці, коли будівельники вриваються в штаб-квартиру та розносять все місце, залишаючи його в повних руїнах.

"Думками навиворіт": дивіться онлайн трейлер фільму

Коли пил вщухає, банда розуміє, що серед них є нові емоції. Тривога представляється та натякає, що на шляху ще інші нові товариші – саме в цьому полягає проблема.

Перший мультфільм про Райлі отримав шалений успіх: подробиці

Нова анімаційна стрічка "Думками навиворіт 2" від студій Pixar Animation Studios і Walt Disney Pictures є продовженням попереднього відомого мультфільму "Думками навиворіт", що вийшов у 2015 році.

У центрі сюжету знаходиться дівчинка Райлі, яка тепер переживає підлітковий період і стикається з різноманітними проблемами. Вона реагує на них за допомогою п'яти базових емоцій, що проживають у її свідомості.

Не дивно, що компанія Pixar вирішила створити продовження мультфільму з 2015 року. Історія Райлі зібрала 858 мільйонів доларів у світовому прокаті та чудово підходить для продовження з урахуванням теми статевого дозрівання.