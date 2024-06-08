3 неймовірні мультфільми 2024 року, які вже можна подивитися онлайн

Мультфільми чудові тим, що їх можна дивитися усією сім'єю. Особливо, коли хочеться розслабитися, а не забивати голову складними сюжетами. Крім того, діти можуть почерпнути щось корисне, завдяки пригодам головних героїв.

У 2024 році вийшло багато хороших мультфільмів, які варто переглянути. Редакція Кіно 24 зібрала добірку стрічок, які вже вийшли онлайн українською. Тож запасайтеся смаколиками, переглядайте трейлери та збирайте близьких.

До слова Подарують незабутні емоції: 3 фільми, які варто подивитися просто неба

"Велетні Ла-Манчі"

11-річному Альфонсо не до душі звичайні канікули у Ла-Манчі. Хлопець розповідає, що він – родич знаменитого Дона Кіхота та постійно стає учасником різних пригод разом з друзями-кроликами. Одного разу вони знайомляться з Панчо та Вікторією. Тепер нові приятелі повинні врятувати своє місто від шторму. Доля рідної домівки залежить від маленьких героїв.

"Велетні Ла-Манчі": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Історія Тіто та Вінні"

Головні герої мультфільму – мишенята Вінні та Тіто. Вони створюють музику та дають концерти по всьому світу. Одного разу друзі дізналися, що скоро почнеться страшний потоп. Вихід із ситуації був один – потрапити на корабель, який спорудив Ной. Однак рятуватися там могли не всі тварини. Мишенята вирішують не здаватися та пробратися на корабель будь-якими способами.

"Історія Тіто та Вінні": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Оріон і Темряк"

У мультфільмі розповідається про 11-річного хлопчика, на ім'я Оріон. Він має тривожність та багато інших страхів, які записує у щоденник. Школяр закоханий у дівчинку Саллі та хвилюється, що вона не захоче піти з ним в планетарій, куди організовують екскурсію. Однієї ночі до Оріона приходить його найбільший страх – Темряк. Після цього розпочинається захоплива подорож, під час якої хлопець має позбутися всього, чого боїться.

"Оріон і Темряк": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Кожен із цих мультфільмів вартий вашої уваги. Обирайте, що подивитися вже сьогодні ввечері разом з дітьми та дорослими.