Для недільного вечора: 3 мультфільми, які сподобаються всій сім'ї

Уже завтра розпочинається новий робочий тиждень, тож сьогодні варто якомога більше часу провести всією сім'єю. Тим паче, що християни східного обряду святкують Вербну неділю, а західного – Великдень.

Які мультфільми подивитись усією сім'єю?

"Монстри на канікулах" (2012)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Граф Дракула збудував розкішний готель "Трансільванія", куди приїжджають монстри, коли хочуть утекти від усього. Це місце, де вони можуть бути собою, де люди їх не потурбують.

Одного дня граф Дракула запрошує гостей для святкування 118-го дня народження своєї доньки Мейвіс. Однак несподівано вечірку зриває звичайний хлопець, який ще й закохується у дівчину.

"Лише уві сні" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

12-річна Стіві та її 8-річний брат Елліот знаходять чарівну книгу з картинками. У ній йдеться про те, що Пісочна людина може втілити будь-яку мрію в реальність. Так, діти вирушають у захопливу подорож у царство мрій, щоб знайти міфічного персонажа, адже хочуть, аби їхня сім'я стала ідеальною.

"Відважна" (2012)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

У мультфільмі розповідається про рудоволосу принцесу Меріду. Вона живе разом із батьками й трьома братами у Шотландії. З дитинства дівчинка захоплюється стрільбою із лука і полювання, до того ж робить це досить вправно.

Якось Меріда втікає з дому та зустрічається з відьмою. Та пропонує принцесі змінити долю королеви, але все йде не так, як думала головна героїня.

Раніше ми писали про фільм "Люксембург, Люксембург", який можна подивитися на вихідних. Головні ролі у стрічці зіграли учасники гурту Курган & Agregat Аміл і Раміл Насірови.

Це історія про двох братів-близнюків, Василя та Миколу, які живуть у місті Лубни. Їхній батько – колишній кримінальний авторитет, який покинув сім'ю й відправився у Європу.

Одного дня Василь та Микола дізнаються, що батько потрапив в аварію у Люксембурзі. Вони мають вирішити: залишитися в рідних Лубнах чи поїхати попрощатися з ним.