Змушують сміятися дорослих і дітей: 7 кумедних мультфільмів для всієї родини

Сімейний вечір, затишна атмосфера і мультик, який збиратиме всю родину біля екрана – що може бути кращим? Але часом хочеться знайти щось цікаве та не настільки "заїжджене", як, до прикладу, "Шрек" чи "Зоотрополіс".

І саме з таких анімаційних проєктів складається ця добірка. Від милих історій про дружбу до божевільних пригод у фантастичних світах – кожен з цих дуже смішних і яскравих мультфільмів подарує вам море позитиву.

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"Хортон" (Horton Hears a Who!, 2008)

Мультфільм, який базується на однойменній книзі американського письменника та мультиплікатора, що працював під псевдонімом Доктор Сьюз, розповідає про доброго слона Хортона, який випадково чує голос із крихітного світу, прихованого у порошинці. Хортон вирішує врятувати цей мікро- чи навіть наносвіт, але переконаність слона у реальності невидимого світу викликає насмішки оточення.

Однак, завдяки своїй сміливості, Хортон доводить, що навіть найменший голос має значення. До речі, в українському дубляжі мультфільму голос мера цього крихітного міста належить Володимиру Зеленському.

"Хортон": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Мисливці на драконів" (Dragon Hunters, 2008)

У цьому французькому мультфільмі із дуже великим для європейської анімації бюджетом у 20 мільйонів доларів, двоє невдах, Ліан-Чу та Гвіздо, видають себе за мисливців на драконів, подорожуючи по селах, тероризованих різними чудовиськами. Але насправді ці двоє – такі ж мисливці на драконів, як об’єкти їхнього полювання – дракони. Та раптом парочці трапляється замовлення, котре змушує їх вирушити у дійсно небезпечну пригоду, щоб уберегти світ від справжнього монстра. Їхня подорож сповнена смішних моментів, абсурдних ситуацій і чудової графіки.

"Мисливці на драконів" захоплюють своєю унікальною візуальною стилістикою, яка створює неповторний фентезійний світ. Мультфільм отримав нагороди на європейських кінофестивалях за інноваційний підхід до анімації.

"Мисливці на драконів": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Фантастичний містер Лис" (Fantastic Mr. Fox, 2009)

Лялькова мультиплікація Веса Андерсона, знята за мотивами однойменної книги Роальда Даля. За сюжетом, розлючені фермери, втомлені від постійних нападів хитрого лиса на їхні курники, готуються знищити свого ворога і його "хитре" сімейство. Та протистояння містера Лиса з фермерами перетворюється на захопливу й веселу пригоду.

Усі декорації були створені вручну, що зробило мультфільм справжнім витвором мистецтва. А ще цей мультфільм, що номінувався на Оскар, Золотий глобус і BAFTA, – це справжнє свято для поціновувачів неповторної естетики Веса Андерсона (до речі, для режисера це дебютний анімаційний проєкт).

"Фантастичний містер Лис": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Смолфут" (Smallfoot, 2018)

Цей мультик розповідає легенду про бігфута ("велика нога" – він же єті або снігова людина) навпаки. Одного дня молодий розумний єті, на ім'я Міго знаходить дещо, що всі вважали вигадкою, а саме – людину (смолфут — "маленька нога"). І ця новина викликає у суспільстві єті справжній хаос. Ця історія зачіпає важливі теми про страх перед невідомим і силу відкриття. А веселі пісні та кумедні персонажі тримають увагу глядачів будь-якого віку.

"Смолфут": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Кубо і легенда самурая" (Kubo and the Two Strings, 2016)

Хлопчик Кубо вирушає на пошуки магічного обладунку, щоб захистити свою родину від мстивих духів минулого. Попри драматичну основу сюжету, мультфільм фільм наповнений легкими й смішними моментами. Анімація тут виконана вручну, але вдосконалена завдяки комп’ютерним технологіям. Мультфільм номінувався на безліч нагород – зокрема Оскар і Золотий глобус, отримав декілька премій Енні та був названий найкращою анімацією на BAFTA.

"Кубо і легенда самурая": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Сімейка Крудсів: Нова ера" (The Croods: A New Age, 2020)

За сюжетом первісна родина печерних людей зустрічає сучасніше плем’я, і ця зустріч перетворюється на низку веселих непорозумінь, конфліктів і пригод. Мультфільм показує, як різні погляди можуть доповнювати одне одного, і сповнений яскравих жартів про сучасне життя крізь призму уявлень про первісний світ.

"Сімейка Крудсів: Нова ера": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"ХітПіг. Розшук домашніх тварин" (Hitpig!, 2024)

Цей неймовірно кумедний мультфільм розповідає про хвацького і цинічного приватного детектива-кабанчика, на ім'я ХітПіг, який отримує замовлення знайти та зловити Піклз – оптимістичну та вільнолюбну слониху, що втекла з цирку. Але зрештою Піклз стає для ХітПіга не черговим завданням, а справжнім другом. Мультфільм створений за дитячим бестселером New York Times "Піт і Піклз" (2008) лауреата Пулітцерівської премії Берклі Брезеда, який також став одним зі співавторів сценарію.

"ХітПіг. Розшук домашніх тварин": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Але сюжет книжки у мультфільмі значно розширено, а місце дії перенесено у яскравий футуристичний світ в естетиці кіберпанку. Режисерами анімації стали Чинція Анджеліні та Девід Фейсс, відомі роботою над мультфільмами серій "Нікчемний Я" та "Посіпаки". А побачити "ХітПіга" в українських кінотеатрах ми зможемо вже з 6 лютого.