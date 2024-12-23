24 Канал підготував добірку мультфільмів, які допоможуть поринути у світ зимової казки. Ці анімаційні фільми можна дивитися як в компанії друзів, так і родини.

Цікаво 5 чудових мультфільмів 2024, які вже можна подивитися онлайн

"Полярний експрес" (2004)

Сюжет розгортається навколо маленького хлопчика, який вірить у дива та в Санту. Навіть думки однолітків не змусили героя відмовитися від цієї чарівної ідеї. Напередодні Різдва він отримав можливість поїхати на Північний Полюс на таємничому потязі. Хлопчик не міг повірити своїм очам, коли побачив "Полярний експрес". З моменту посадки героя на потяг розпочинаються дивовижні пригоди, сповнені дива, магії та казки.

"Полярний експрес": дивіться трейлер онлайн

"Смолфут" (2018)

Головний герой Міго – єті, снігова людина, що живе зі своєю великою родиною. Ще з дитинства він чув про дивовижних створінь, які замість хутра чомусь мають одяг. Людей тут називають смолфутами, але з племені Міго їх ніхто ніколи не бачив. Втім, головному герою випадково вдалося це зробити. Міго одразу побіг розповідати усім про знахідку, але йому ніхто не повірив. Єті довелося покинути рідних і навести реальні докази існування смолфутів. Глядачі матимуть змогу поринути у світ пригод разом з Міго та дізнатися більше про життя чарівних істот.

"Смолфут": дивіться трейлер онлайн

"Крижане серце" (2013)

У центрі сюжету – дві принцеси, одна з яких має незвичні здібності. Ельза має можливість чаклувати снігом, тоді як Анна не може похизуватися схожими вміннями. У королівстві Еренделл люди живуть щасливим життям. Проте одного дня Ельза втрачає контроль над власними емоціями та випадково занурює рідні землі у вічну зиму. Після цього дівчина тікає в гори, а на її пошуки вирушає Анна. Дорогою героїня знайомиться з хлопцем Крістофом та його оленем Свеном. Тепер вони разом робитимуть все можливе, аби знайти Ельзу та врятувати королівство.

"Крижане серце": дивіться трейлер онлайн

Ці мультфільми занурять у казкову зимову атмосферу, де магія панує навіть у найхолоднішу пору року. Насолоджуйтеся переглядом!