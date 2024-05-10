Подивіться разом із сім'єю: 5 чарівних мультфільмів, які можна переглянути на Netflix

Думка про те, що мультфільми тільки для дітей – це міф. Вдала анімаційна стрічка припаде до душі кожному члену сім'ї, адже зворушливі історії та дух пригод підкорять серце кожного.

Кіно 24 розповість про 5 мультфільмів, які можна подивитися на Netflix у родинному колі. Ці стрічки допоможуть розслабитися ввечері.

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"Лео"

Головний герой цього мультфільму – невеличка ящірка, яка живе у тераріумі в шкільному кабінеті біології. Лео мріє опинитися на волі, побувати у пустелі та полювати. Та натомість серед його розваг лише спілкування з надокучливою черепахою.

Одного разу в Лео з'являється можливість утекти, до того ж він дізнається, що жити йому залишилось недовго. На своїх канікулах ящірка вперше почувається щасливим і потрібним.

"Лео": дивіться трейлер онлайн

"Морське чудовисько"

Американський пригодницький мультфільм розповідає про сироту Мейзі, яка таємно пробирається на корабель сміливого Джейкоба. Він все знає про таємних морських істот, але впоратися з маленькою дівчинкою не може. Джейкоб хоче висадити Мейзі з корабля, але потім змінює свою думку і не шкодує про це.

"Морське чудовисько": дивіться трейлер онлайн

"Оріон і Темряк"

Хлопчик Оріон переймається багатьма тривогами та страхами: він соромиться спілкування з дівчатами і нервується під час спортивних ігор. Однак найбільше його лякає темрява. Однієї ночі його страх стає реальною істотою – Темряком. Втомлений постійними наріканнями, Темряк пропонує Оріону відправитися в подорож нічним містом. Він знайомить хлопчика зі своїми друзями та пропонує допомогу в подоланні всіх його страхів

"Оріон і Темряк": дивіться трейлер онлайн

"Назад у хащі"

Історія розгортається у парку дикої природи Австралії, де живе безліч різних тварин і комах. Найбільше уваги отримує коала Красунчик, у якого непередбачуваний характер. Тим часом рептилій та комах сприймають як страхітливих монстрів, через це павуків, скорпіонів та змій тримають у замкнених приміщеннях.

Знесилені життям у межах замкненого простору, невелика група живих істот вирішує втекти і повернутися додому. Якою ж буде їхня подорож?

"Назад у хащі": дивіться трейлер онлайн

"Мавка. Лісова пісня"

Якщо ви досі не подивилися цей український шедевр, час виправляти ситуацію. Мультфільм розповідає про порушення угоди між людством та духами лісу. Тепер Мавці, яка стала новою чарівною покровителькою, доведеться захищати свій дім.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться відео онлайн

Мультфільми корисно переглядати не тільки дітям, а й дорослим. Вони повертають віру у добро, справедливість, та надихають слідувати за своїми мріями.