Годі руйнувань, – українська акторка під час війни несподівано заступилася за Достоєвського

Надія Марінка, українська акторка, яка, попри те, що знімалась в російських серіалах, любить та пишається своєю країною, Україною. Однак вона виступає проти ідеї бойкотування творів російських класиків.

Марінка виступила в захист Федора Достоєвського і заявила, що любитиме його, попри усі злочини, які робить російська влада в Україні.

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Українська акторка захистила Достоєвського

Вона вважає, що класичні твори, створені 100-200 років тому, не мають відповідальності за дії диктатора Володимира Путіна сьогодні. Окрім того, Надія захищає Достоєвського тому, що, як вона каже, він засуджував дії влади.

Я не перестану любити авторів, які заглиблювались в історію, були проти імператорів і писали про жахливу владу. Сказати, що я буду засуджувати людину, яка жила 100-200 років тому, через те, що робить зараз Путін, – ну це смішно,

– сказала Марінка.

Також однією з причин, чому акторка виступає в захист Достоєвського, є її спогади про дитинство. Частково на основі творів цього російського класика вибудовувався її світогляд.

"Вважаю, що потрібно боротися з теперішнім і майбутнім та не чіпати минуле. Годі з нас руйнувань... Звичайно, що я не стверджуватиму, що культура і творчі люди "внє палітікі", але буду відвертою: є те, на чому я росла. Не можу ненавидіти те, що здається мені ностальгійним, дитячим", – пояснила Надія.

Надія Марінка – українська акторка, яка працювала в Росії

Акторка Надія Марінка, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, була відома своєю участю у серіалах і рекламних проєктах, виступала в ролі телеведучої. Однак війна радикально змінила життя артистки.

Щоб врятувати свою велику сім'ю, що складається з 11 дітей, з окупованої росіянами території України, де тривали нескінченні бої, їй прийшлось залишити країну, працювати на виноградниках та в ролі офіціантки, починаючи свою кар'єру знову з нуля.

Серед українських фільмів та серіалів, у яких знялась Надія: "Виклик", "Водна поліція", "Слід" та інші.