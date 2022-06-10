"Надсилайте мені свої відеофакти війни": Алан Бадоєв звернувся до українців

Режисер Алан Бадоєв закликав українців стати співтворцями документальної стрічки про повномасштабне вторгнення росіян. До того ж він опублікував тизер з кадрами з власного архіву.

Разом з телеканалом 1+1 Бадоєв займеться виробництвом важливої картини, співавтором якої зможе стати будь-хто. Майбутня стрічка матиме назву "Довга доба", передає 24 канал.

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Алан Бадоєв закликав українців стати співтворцями документальної стрічки про війну

Про це в інстаграмі поділилася й Ольга Фреймут. Вона написала: "Для того, щоб стати співавтором документальної стрічки "Довга доба", потрібно заповнити анкету та надіслати відеоматеріали, на яких зафіксовані ваші родини в останній мирний та щасливий день перед початком війни".

"Відео, які показують вашу сім'ю (разом або окремо) у перший день війни – 24 лютого: перші бомби, ваша перша реакція, ваші записи протягом першого дня, перша ніч, розмови. Якщо ви вели відеощоденник подій: наступні бомбардування, укриття, ночівлі, ваші роздуми та коментарі до подій, розмови у колі сім'ї під час перебування в укриттях, все, що може бути важливим – кожна деталь і ваша думка", – доповнила вона.

Посилання на анкету ви можете знайти за посиланням.

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Бадоєв коментував, що нинішня війна Росії проти України – фактично перша війна, яка фіксується кожним учасником та свідком на телефон, відеореєстратор або інший гаджет.

Завдяки цьому весь світ може побачити усі події у режимі реального часу. Ми ж хочемо зібрати ці свідоцтва і через особисті історії українців та їхні переживання занурити світ у те, що довелось пережити кожному з нас, дати доторкнутись та відчути ті емоції, які переживаємо ми просто зараз,

– написав режисер в інстаграмі.

Все, що знято на ваш телефон, як повідомив режисер, дуже важливо для нього. Новий фільм Бадоєв планує зробити разом зі всіма українцями.

Нагадаємо, на початку червня українського актора та телеведучого Пашу Лі, який загинув, рятуючи дітей, посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня. Нагороду з рук президента Володимира Зеленського отримала мати героя Марії Лі.

Павло Лі загинув від куль окупантів 6 березня під Ірпенем, на 11-й день війни. Йому було лише 33 роки.