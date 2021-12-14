Напередодні прем’єри "Людини-павука 3": за що критики хвалять стрічку, а за що – критикують

Днями відбулися прес покази фільму "Людина-павук: Додому шляху нема"; журналісти західних видань та критики вже дали свої перші відгуки про нову стрічку з трилогії. Більшості фільм сподобався, хвалять його емоційну суть, але деякі критикують його надмірний фан-сервіс. В українських кінотеатрах фільм стартує вже післязавтра, 16 грудня!

На Rotten Tomatoes картина поки що не отримала жодного негативного огляду, рейтинг – 100% на основі 29 рецензій. На Metacritic фільм набрав 71 бал зі 100, зважаючи на 18 відгуків.

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Рецензенти запевняють, що фільм точно сподобається усім шанувальникам попередніх частин про "Людину-павука", де головні ролі зіграли Тобі Магвайр та Ендрю Гарфілд. Також у "Додому шляху нема" є дуже багато відсилань до "Нової Людини-павука". Крім цього, оглядачі рекомендують дочекатися сцен після титрів.

Цікаво про третій фільм з трилогії про Людину-павука

Прем’єра: 16 грудня

Режисер: Джон Воттс

Жанр: бойовик, пригоди, фантастика

У ролях: Том Голланд, Зендея, Бенедикт Камбербетч

У попередньому фільмі Містеріо заявив усьому світу про те, що Людина-павук – це Пітер Паркер. Життя стало неймовірно некомфортним для Пітера – кожен хоче з ним сфотографуватись. Схоже, що він звернеться за допомогою до Доктора Стрейджа, але закляття забуття, яке проголосить Стівен подіє зовсім не так, як передбачалось наперед. Чим закінчиться непередбачувана історія кіновсесвіту Marvel можна буде дізнатись вже 16 грудня!

"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер

Перші відгуки про "Людину-павука: Додому шляху нема"

Мей Абдулбакі, ScreenRant: "Розуміння сюжетів попередніх фільмів надзвичайно важливе. Якщо ви в курсі передісторії лиходіїв не з фільмів кіновселеної Marvel, то динаміка відносин між персонажами та метагумор (а його тут багато) заграють новими фарбами. Завдяки тому, що Пітер нарешті взяв справу до своїх рук, No Way Home може злетіти вище, ніж будь-який з попередніх фільмів про Людину-павука у MCU";

Джон Дефор, THR: "Деякі із фан-сервісів тут зображено непогано, але деякі з них досить незрозумілі: ви очікуєте, що актор подивиться в камеру і підморгуватиме вам після того, як скаже свою репліку. Але цього не відбувається";

Метт Сінгер, Screen Crush: "Головний герой розповість, що ключ до привабливості Людини-павука не в його дивовижних здібностях чи крутому костюмі. Нам сподобався цей фільм";

Алонсо Дюральде, The Wrap: "Найбільш супергероїчним подвигом може бути здатність фільму утримувати людські емоції та стосунки в центрі уваги, навіть коли час та простір "скручується у вузли";

Тесса Сміт, Mama's Geeky: "Фанати аплодуватимуть, плакатимуть, сміятимуться і стрибатимуть зі своїх місць. Шалений фільм і емоційні американські гірки (але в кращому вигляді). Музика, гра, кінематографія, візуальні ефекти та душа – все разом створює щось справді епічне. Це найкращий фільм про Людину-павука і це те, що фанати завжди хотіли побачити";

Амелія Ембервінг, IGN: "Його вплив на всесвіт неймовірний, і навіть загальні емоційні ритми – усе це заслужено. Хоча він бореться з деякими втомленими образами супергероїв, решта в ньому змусить фанатів усміхнутися до вух";

Девід Феєр, Rolling Stone: "Додому шляху нема" – чудовий фільм про супергероїв. У ньому є декілька чудових декорацій, зокрема битва є доказом того, що режисер Джон Воттс стає кращим у постановці подібних речей".

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