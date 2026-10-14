Магія повертається на екрани: Netflix презентував трейлер нової "Нарнії" від режисерки "Барбі"

Стримінговий сервіс Netflix уперше показав кадри довгоочікуваної екранізації культового фентезі Клайва Стейплза Льюїса. Режисерка Грета Гервіг, яка раніше підкорила світ хітом "Барбі", презентувала дебютний трейлер стрічки "Нарнія: Небіж чаклуна".

Він відкриває нову масштабну кінематографічну сторінку відомої історії. Про це детальніше – пише видання People.

Вийшов трейлер нової екранізації "Нарнії"

У центрі сюжету – двоє самотніх дітей, яких звуть Дігорі та Полі. Вони випадково відкривають шлях до безлічі інших всесвітів за допомогою чарівного персня дядька Ендрю, який виявляється справжнім магом.

Головні дитячі ролі виконали юні актори Девід Маккенна та Беатріс Кемпбелл. Водночас до дорослого акторського складу увійшли зірки першої величини. Зокрема, на екрані з'являться Деніел Крейг, Емма Макі та Кері Малліган, а легендарна Меріл Стріп подарує свій голос могутньому леву Аслану.

"Нарнія: Небіж чаклуна": дивіться трейлер фільму онлайн

Прем'єра трейлера відбулася в Нью-Йорку під час спеціального показу, де Грета Гервіг щиро поділилася своїм захватом від першоджерела. Вона зізналася, що навіть не пам'ятає часів, коли б не знала цих книг, адже перечитувала їх у дитинстві безліч разів. Режисерка розповіла веселу історію про те, як на одній вечірці цілеспрямовано підійшла до генерального директора Netflix Теда Сарандоса. Протягом 20 хвилин вона емоційно переконувала його у своєму баченні проєкту, аж поки він просто не запропонував їй написати сценарій.

Процес пошуку юних талантів на головні ролі виявився надзвичайно ретельним. Гервіг спостерігала за грою багатьох дітей, але Маккенна та Кемпбелл одразу привернули її увагу. Грета зазначила, що вони від самого початку демонстрували природну товариськість та турбувалися одне про одного.

Стрічка "Нарнія: Небіж чаклуна" стане своєрідним проривом для Netflix, адже компанія випустить фільм у широкий прокат на 49 днів перед онлайн-прем'єрою. Гервіг спеціально відстоювала такий формат дистрибуції. Вона наголосила, що створює кіно саме для великих екранів.

Шанувальники магічних пригод зможуть оцінити нову екранізацію на великих екранах уже 12 лютого 2027 року, а передплатники Netflix отримають доступ до фільму 2 квітня.

До речі, днями стало відомо, що Квентін Тарантіно повертається з новим проєктом після 7-річної паузи.