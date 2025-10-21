Дедалі більшої популярності набирає іспанський фільм "Наша провина". Прем'єра відбулася 16 жовтня 2025 року. Ця частина стала фінальною і закінчила історію улюблених героїв.

Одну з головних ролей у фільмі зіграла Ніколь Воллес: вона втілила роль Ноа. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про цю акторку.

Що відомо про Ніколь Воллес?

Ніколь Воллес – 23-річна іспанська акторка, яка вже здобула неабияку популярність, попри свій молодий вік. Вона зіграла головну роль у фільмах "Моя провина", "Твоя провина" та "Наша провина". Прем'єра останнього відбулася 16 жовтня 2025 року.

Ніколь набула великої популярності завдяки цій роботі, хоча займається не лише акторством. Вона також займається музикою і навіть випустила кілька власних синглів.

Крім того, Ніколь Воллес активно знімається у модних кампаніях та була першою амбасадоркою Dior Beauty в Іспанії. Її кар'єра лише на старті, але вже видно, що ця акторка точно має велике майбутнє.

Деталі особистого життя Ніколь не розголошує. У своєму інстаграмі акторка активно ділиться світлинами зі знімальних майданчиків, моментами свого повсякденного життя та модних фотосесій. Однак жодного натяку про стосунки наразі на її сторінці немає.

