Все большую популярность набирает испанский фильм "Наша вина". Премьера состоялась 16 октября 2025 года. Эта часть стала финальной и закончила историю любимых героев.

Одну из главных ролей в фильме сыграла Николь Уоллес: она воплотила роль Ноа. В материале 24 Канала рассказываем больше об этой актрисе.

Что известно о Николь Уоллес?

Николь Уоллес – 23-летняя испанская актриса, которая уже получила большую популярность, несмотря на свой молодой возраст. Она сыграла главную роль в фильмах "Моя вина", "Твоя вина" и "Наша вина". Премьера последнего состоялась 16 октября 2025 года.

Николь приобрела большую популярность благодаря этой работе, хотя занимается не только актерством. Она также занимается музыкой и даже выпустила несколько собственных синглов.

Кроме того, Николь Уоллес активно снимается в модных кампаниях и была первой амбассадоркой Dior Beauty в Испании. Ее карьера только на старте, но уже видно, что эта актриса точно имеет большое будущее.

Детали личной жизни Николь не разглашает. В своем инстаграме актриса активно делится фотографиями со съемочных площадок, моментами своей повседневной жизни и модных фотосессий. Однако ни одного намека об отношениях пока на ее странице нет.

Что известно о роли в фильме "Наша вина"?