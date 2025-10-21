Что известно об актрисе, сыгравшей роль Ноа в культовом испанском фильме "Наша вина"
- Испанский фильм "Наша вина" набирает популярности после премьеры 16 октября 2025 года.
- Этот фильм является финальной частью, которая завершает историю любимых героев, главную роль сыграла Николь Уоллес.
Все большую популярность набирает испанский фильм "Наша вина". Премьера состоялась 16 октября 2025 года. Эта часть стала финальной и закончила историю любимых героев.
Одну из главных ролей в фильме сыграла Николь Уоллес: она воплотила роль Ноа. В материале 24 Канала рассказываем больше об этой актрисе.
Рекомендуем После 40 миллионов в прокате: самый кассовый украинский фильм получит продолжение
Что известно о Николь Уоллес?
Николь Уоллес – 23-летняя испанская актриса, которая уже получила большую популярность, несмотря на свой молодой возраст. Она сыграла главную роль в фильмах "Моя вина", "Твоя вина" и "Наша вина". Премьера последнего состоялась 16 октября 2025 года.
Интересно также Скандал между актерами культового фильма "Наша вина": почему они избегают друг друга
Николь приобрела большую популярность благодаря этой работе, хотя занимается не только актерством. Она также занимается музыкой и даже выпустила несколько собственных синглов.
Кроме того, Николь Уоллес активно снимается в модных кампаниях и была первой амбассадоркой Dior Beauty в Испании. Ее карьера только на старте, но уже видно, что эта актриса точно имеет большое будущее.
Детали личной жизни Николь не разглашает. В своем инстаграме актриса активно делится фотографиями со съемочных площадок, моментами своей повседневной жизни и модных фотосессий. Однако ни одного намека об отношениях пока на ее странице нет.
Что известно о роли в фильме "Наша вина"?
- Ноа – роль, которую сыграла Николи Уоллес.
- Это главная героиня трилогии "Моя вина", "Твоя вина" и "Наша вина".
- Она – решительная и самоуверенная, и вместе с тем чувственная девушка, у которой непростая судьба.
- Мама воспитывала ее самостоятельно. А после того, как мама выходит замуж за богатого мужчину, Ноа должна переехать в его дом.
- Именно там она познакомилась с Ником, роль которого исполнил Габриэль Гевара.
- С этого момента под общей крышей этого дома для героев начинается настоящее испытание.
- Между Ником и Ноа – целый спектр эмоций: сначала это неприязнь, а впоследствии это напряжение перерастает в запретную любовь сводного брата и сестры.