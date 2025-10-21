Де зараз актор, який зіграв роль харизматичного красеня Ніка у фільмі "Наша провина"

"Наша провина" – це один із найпопулярніших іспанських фільмів сучасності. Головні ролі у стрічці зіграли Габріель Гевара та Ніколь Воллес.

Раніше ми писали, що відомо про акторку, яка зіграла роль Ноа. А тепер у матеріалі 24 Каналу розповімо, де зараз актор, який зіграв красеня Ніка у фільмі "Наша провина".

Що відомо про Габріеля Гевару?

Габріель Гевара – іспанський 24-річний актор, який став популярним завдяки трилогії "Моя провина", "Твоя провина" та "Наша провина". Як відомо, він з'являвся у багатьох інших фільмах та серіалах, однак саме ці стрічки принесли йому справжню популярність.

"Наша провина": дивіться онлайн трейлер фільму

Його партнеркою по знімальному майданчику стала Ніколь Воллес. Фанати сподівалися, що актори є парою й у реальному житті, проте насправді між ними була довга та особлива дружба, про що самі актори неодноразово говорили. Щоправда, дружба припинилася через скандал. Про те, чому актори уникають одне одного, читайте за посиланням.

Крім акторства, Габріель Гевара активно співпрацює з модними брендами та бере участь у фотозйомках. Серед брендів, з якими він працював, – Prada, Armani та інші.

Скандал через обвинувачення у сексуальному насильстві: що відомо?