Де зараз актор, який зіграв роль харизматичного красеня Ніка у фільмі "Наша провина"
- Габріеля Гевару затримали у Франції у вересні 2023 року за підозрою у справі про сексуальне насильство, що призвело до скасування його премії.
- Він відомий участю у фільмах "Моя провина", "Твоя провина" та "Наша провина" і активно співпрацює з модними брендами, такими як Prada та Armani.
"Наша провина" – це один із найпопулярніших іспанських фільмів сучасності. Головні ролі у стрічці зіграли Габріель Гевара та Ніколь Воллес.
Раніше ми писали, що відомо про акторку, яка зіграла роль Ноа. А тепер у матеріалі 24 Каналу розповімо, де зараз актор, який зіграв красеня Ніка у фільмі "Наша провина".
Що відомо про Габріеля Гевару?
Габріель Гевара – іспанський 24-річний актор, який став популярним завдяки трилогії "Моя провина", "Твоя провина" та "Наша провина". Як відомо, він з'являвся у багатьох інших фільмах та серіалах, однак саме ці стрічки принесли йому справжню популярність.
Його партнеркою по знімальному майданчику стала Ніколь Воллес. Фанати сподівалися, що актори є парою й у реальному житті, проте насправді між ними була довга та особлива дружба, про що самі актори неодноразово говорили. Щоправда, дружба припинилася через скандал. Про те, чому актори уникають одне одного, читайте за посиланням.
Крім акторства, Габріель Гевара активно співпрацює з модними брендами та бере участь у фотозйомках. Серед брендів, з якими він працював, – Prada, Armani та інші.
Скандал через обвинувачення у сексуальному насильстві: що відомо?
- У його біографії також є скандальні факти.
- Зокрема, у вересні 2023 року Габріеля Гевару затримали у Франції під час Венеційського кінофестивалю.
- За інформацією правоохоронців, його затримали у справі про нібито сексуальне насильство.
- Через це премію, яку він мав отримати, було скасовано.
- Наразі немає підтвердження, що справа завершена або що було винесено вирок.