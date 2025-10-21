Где сейчас актер, сыгравший роль харизматичного красавчика Ника в фильме "Наша вина"

"Наша вина" – это один из самых популярных испанских фильмов современности. Главные роли в ленте сыграли Габриэль Гевара и Николь Уоллес.

Ранее мы писали, что известно об актрисе, которая сыграла роль Ноа. А теперь в материале 24 Канала расскажем, где сейчас актер, который сыграл красавца Ника в фильме "Наша вина".

Советуем После 40 миллионов в прокате: самый кассовый украинский фильм получит продолжение

Что известно о Габриэле Геваре?

Габриэль Гевара – испанский 24-летний актер, который стал популярным благодаря трилогии "Моя вина", "Твоя вина" и "Наша вина". Как известно, он появлялся во многих других фильмах и сериалах, однако именно эти ленты принесли ему настоящую популярность.

"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма

Его партнершей по съемочной площадке стала Николь Уоллес. Фанаты надеялись, что актеры являются парой и в реальной жизни, однако на самом деле между ними была долгая и особая дружба, о чем сами актеры неоднократно говорили. Правда, дружба прекратилась из-за скандала. О том, почему актеры избегают друг друга, читайте по ссылке.

Кроме актерства, Габриэль Гевара активно сотрудничает с модными брендами и участвует в фотосъемках. Среди брендов, с которыми он работал, – Prada, Armani и другие.

Скандал из-за обвинений в сексуальном насилии: что известно?