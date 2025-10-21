Укр Рус
Кино Киноновости Де зараз актор, який зіграв роль красеня Ніка у фільмі "Наша провина"
21 октября, 17:15
2

Где сейчас актер, сыгравший роль харизматичного красавчика Ника в фильме "Наша вина"

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Габриэля Гевару задержали во Франции в сентябре 2023 года по подозрению в деле о сексуальном насилии, что привело к отмене его премии.
  • Он известен участием в фильмах "Моя вина", "Твоя вина" и "Наша вина" и активно сотрудничает с модными брендами, такими как Prada и Armani.

"Наша вина" – это один из самых популярных испанских фильмов современности. Главные роли в ленте сыграли Габриэль Гевара и Николь Уоллес.

Ранее мы писали, что известно об актрисе, которая сыграла роль Ноа. А теперь в материале 24 Канала расскажем, где сейчас актер, который сыграл красавца Ника в фильме "Наша вина".

Советуем После 40 миллионов в прокате: самый кассовый украинский фильм получит продолжение

Что известно о Габриэле Геваре?

Габриэль Гевара – испанский 24-летний актер, который стал популярным благодаря трилогии "Моя вина", "Твоя вина" и "Наша вина". Как известно, он появлялся во многих других фильмах и сериалах, однако именно эти ленты принесли ему настоящую популярность.

"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма

Его партнершей по съемочной площадке стала Николь Уоллес. Фанаты надеялись, что актеры являются парой и в реальной жизни, однако на самом деле между ними была долгая и особая дружба, о чем сами актеры неоднократно говорили. Правда, дружба прекратилась из-за скандала. О том, почему актеры избегают друг друга, читайте по ссылке.

Кроме актерства, Габриэль Гевара активно сотрудничает с модными брендами и участвует в фотосъемках. Среди брендов, с которыми он работал, – Prada, Armani и другие.

Скандал из-за обвинений в сексуальном насилии: что известно?

  • В его биографии также есть скандальные факты.
  • В частности, в сентябре 2023 года Габриэля Гевару задержали во Франции во время Венецианского кинофестиваля.
  • По информации правоохранителей, его задержали по делу о якобы сексуальном насилии.
  • Из-за этого премию, которую он должен был получить, было отменено.
  • Пока нет подтверждения, что дело завершено или что был вынесен приговор.