Вагітна Наталі Портман вперше засвітила округлий животик і підігріла чутки про стать малюка

Схоже, приховувати цікаве положення Наталі Портман більше не збирається. 45-річна оскароносна акторка вперше поділилася ніжною "вагітною" фотосесією й остаточно розтопила серця шанувальників.

На світлині в Instagram зірка позує в легкій сорочці, ніжно обіймаючи вже чималий животик. У підписі лише кілька слів:

Рахую дні до нашої зустрічі з тобою.

Саме цей емодзі миттєво став темою для обговорень у коментарях. Фанати переконані, що таким чином Портман тонко натякнула на стать майбутньої дитини. Хоча сама акторка жодних офіційних заяв не робила, мережа вже майже одноголосно "вирішила", що зірка чекає на дівчинку. Схоже, інтернет уже провів власний гендер-паті – без кульок, конфеті та офіційного підтвердження.



Вагітна Наталі Портман / Фото Інстаграм зірки



Нагадаємо, про третю вагітність Наталі Портман стало відомо навесні. Батьком майбутньої дитини є французький продюсер Тангі Дестабль.

Для акторки це буде вже третя дитина - вона має 14-річного сина Алефа та 9-річну доньку Амалію.



Попереду в Портман ще чимало приємних моментів, а шанувальникам залишається лише чекати, чи справді рожеве сердечко виявиться не просто милим емодзі, а маленьким спойлером до головної новини найближчих місяців.

Після гучного розлучення з Бенжаменом Мільп'є зірка, схоже, переживає один із найщасливіших періодів свого життя. Вона рідко ділиться особистим, тому кожна нова поява в мережі одразу викликає хвилю обговорень і здогадок серед фанатів.

До слова, нещодавно вагітна Кейлі Куоко показала старшу доньку та відверто розповіла, як минає її друга вагітність.